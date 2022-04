Cristiano Ronaldo nella bufera – la madre del bambino accusa: “E’ un criminale”

Non si placa la polemica attorno a CR7. La madre del bambino aggredito dopo la gara contro l’Everton lo accusa: “E’ un criminale”.

Non accenano a placarsi le polemiche intorno a Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese si è reso protagonista di un bruttissimo episodio a fine gara, un aggressione ai danni di un giovane fan reo di filmarlo all’sucita dal campo. La madre del ragazzino ha pubblicato delle foto che fanno emergere nuovi dettagli su cui sta indagando anche la polizia.



Continua il periodo nero di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese, passato in estate dalla Juventus al Manchester United, sperava in una stagione totalmente diversa da quella che sta maturando.

Lo United rischia fortemente di non entrare in Champions oltre che di non vincere nessun trofeo in questa stagione (fatto quest’ultimo che è oramai sostanzialmente certo). Un’annata da dimenticare per Ronaldo, un’annata che si riassume al meglio nella gara contro l’Everton giocata sabato pomeriggio.

Un’altra, l’ennesima, partita senza vittoria per i Red Devils. Lo United partiva favorito assoluto contro un Everton sempre più in crisi di gioco e risultati ma alla prima difficoltà gli uomini in maglia rossa si sono sciolti come neve al sole.

In una gara complessivamente negativa del Manchester neppure la stella brillante di CR7 è riuscita ad emergere, anzi, è parsa affondare insieme alla sua truppa.

La partita dell’asso portoghese è parsa contratta e nervosa, con pochissimi lampi dettati più dal caso che da suoi colpi classe. Un motivo di una gara tanto sottotono può essere individuato in un colpo subito durante la partita che ha procurato un brutto taglio sulla gamba di Ronaldo.

Un taglio che non è sfuggito a un giovane supporter che nel filmare i giocatori uscire ha individuato la gamba dolorante di Cristiano il quale, accortosi del telefono puntato, ha aggredito il ragazzo.

Una bruttissima scena che è stata registrata e subito pubblicata sui social causando non poche critiche verso Ronaldo. A tal proposito emergono nuovi dettagli che peggiorano la posizione del portoghese.

Quel gesto violento che nessuno si aspettava: ecco le foto delle conseguenze

Una bruttissima scena quella che ha avuto luogo nei pressi del tunnel di uscita dal campo di Goodison Park, casa dell’Everton.

Cristiano Ronaldo, notando il ragazzo di 14 anni filmare la sua uscita dal campo dolorante per un fastidioso taglio alla gamba, ha perso la testa aggredendo il giovane supporter rompendogli il telefono.

CR7 si è subito scusato per l’avvenuto invitando il ragazzo a Old Trafford, casa del suo United. Scuse e regalo che non sono stati però accettati dalla madre del supporter che anzi ha ulteriormente aggravato la posizione di Ronaldo pubblicando su Facebook delle foto che lasciano poco spazio all’immaginazione.

“Calciatori del genere sono veri e propri criminali”, questo il virgolettato con cui Sarah Kelly, madre del giovane aggredito, ha accusato ulteriormente Cristiano aumentando il volume delle polemiche.

Una situazione delicata per CR7 che ora dovrà tenere d’occhio le news che arriveranno dal Merseyside dove la polizia sta indagando sull’avvenuto.