Juventus – Le lacrime del giocatore: nessuno lo sapeva, tifosi preoccupati per lui

Nel corso della gara tra Juventus ed Inter uno dei calciatori si è lasciato andare alle lacrime: quello che nasconde è incredibile, nessuno lo sapeva.

Toccante la scena vissuta prima del big match dello Stadium tra Juventus e Inter. Le due squadre si sono abbracciate nel pre-partita e strette in segno di solidarietà.

Un derby che è iniziato con le iniziative di solidarietà, da parte del mondo dello sport, nei confronti del popolo ucraino, ma che poi si è infiammato con il passare dei minuti di gioco.

Scintille durante la partita

Il derby d’Italia è passato agli archivi, l’Inter si è presa la posta in palio grazie ad un rigore, battuto due volte, trasformato da Hakan Calhanoglu. Una vittoria, quella dei nerazzurri, che li rilancia all’inseguimento di Napoli e Milan e allontana, forse definitivamente, la Juventus dalla bagarre scudetto. Come ogni derby d’Italia che si rispetti non sono mancate le polemiche che hanno messo a dura prova gli animi dei calciatori. Prima l’episodio del rigore, assegnato dopo un lungo check al VAR, battuto e sbagliato dal turco ex Milan. Il parapiglia sulla respinta aveva portato all’autogol di Rabiot ma il direttore di gara ha fermato tutto per far ripetere il tiro dal dischetto, il motivo? De Ligt è entrato troppo presto in area. Calhanoglu non cambia angolo ma cambia il risultato, gol.

Nella seconda frazione è la Juventus a lamentare diversi contatti, su tutti quello di Bastoni su Zakaria, che l’arbitro vede ma che reputa fuori dall’area di rigore. In mezzo tanti contrasti duri e tanti gialli mancati, in alcuni casi doppi gialli che avrebbero portato al rosso. Una partita complicata che sembra essere sfuggita di mano alla terna arbitrale.

Pesante retroscena, ecco la verità dietro le lacrime

Oltre alle polemiche scaturite dagli episodi e gli strascichi dovuti alle scelte arbitrali, in tanti hanno notato le immagini provenienti dal campo che hanno fatto il giro del mondo, protagonista un giocatore bianconero. Si tratta di Wojciech Szczesny, autore di una grande partita, con il primo tiro dal dischetto di Calhanoglu neutralizzato dal gigante polacco che conferma così la sua fama di para rigori.

Prima dell’inizio del match, le telecamere hanno inquadrato Szczesny in lacrime mentre le due cantanti al centro del campo intonavano Imagine di John Lennon, in segno di pace e solidarietà verso il popolo ucraino colpito dalla guerra. L’ex portiere di Roma e Arsenal è toccato in prima persona da questo conflitto. La moglie, infatti, è ucraina e la sofferenza della consorte, e della famiglia di lei, non lascia indifferente Szczesny.

La squadra e i tifosi si stringono intorno a lui che, pur in un momento di grande sofferenza, ha sfoderato una prestazione maiuscola contro i nerazzurri, con la speranza che questo difficile momento non vada ad intaccare la stabilità emotiva del giocatore.

