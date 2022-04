Cristiano Ronaldo colleziona un curioso record: “E’ il più temuto dai piloti”

Da quando è tornato a Manchester il campione portoghese sta vivendo una stagione non proprio indimenticabile a cui si aggiunge un record tutt’altro che positivo: il curioso dettaglio che nessuno conosceva!

Il 31 agosto 2021, ultimo giorno utile per effettuare trasferimenti di mercato, Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus. Il campione portoghese sembrava destinato a vestire l’altra maglia di Manchester, quella del City, ma l’inserimento dello United lo ha fatto virare verso il suo passato.

La cifra investita dai Red Devils per riportarlo all’Old Trafford è stata di circa 15 milioni di euro, piuttosto onerosa per un calciatore di 37 anni che però ha ancora tanto da dare al calcio. Dopo un ottimo inizio e 3 gol nelle prime due partite, il rendimento di CR7 è leggermente calato, come quello di tutta la squadra d’altronde, che subito un declino non indifferente, trovandosi a passare dalla lotta scudetto a quella per la Champions League, attualmente lontana 4 punti (con l’Arsenal che però deve recuperare una partita).

Anche in Champions League, storicamente la casa di Ronaldo, che a quota 140 gol è il miglior realizzatore della storia della competizione, lo United è sì riuscito a passare i gironi, ma si è dovuto arrendere all’Atletico Madrid negli ottavi di finale, perdendo in casa per 0-1 grazie alla rete del terzino sinistro brasiliano Renan Lodi, su assist di Griezmann.

La partita di ritorno è stata particolarmente triste per il campione di Funchal, che nei 90′ non è riuscito a tirare mai in porta. È la terza volta che gli succede, dopo quella volta nel 2003 contro il Panathinaikos sempre con i Red Devils e nel 2011 contro il Barcellona con la maglia del Real Madrid.

Il record in cui è coinvolto Cristiano Ronaldo è però extracalcistico, e riguarda una grossa curiosità.

Uno dei più pericolosi al mondo appartiene a lui

L’arcipelago di Madeira, dove il campione portoghese è nato nel 1985, ha ben pensato di intitolare al campione portoghese il suo aeroporto, che ha dunque nel 2016, dopo la vittoria dell’Europeo da parte del Portogallo, assunto il nome commerciale di “Aeroporto Internazionale Cristiano Ronaldo”

L’aeroporto è però uno dei più temuti dai piloti di tutto il mondo, tanto che è stato inserito nella top-10 dei più pericolosi del mondo dalla classifica stilata dal sito Mondoaeroporti.it.

Costruito nel 1964 e precedentemente conosciuto con il nome di Aeroporto Santa Caterina di Funchal e Madeira, ha spesso creato problemi agli aerei durante le fasi di decollo e atterraggio ed è stato infatti teatro di alcuni tragici incidenti tra novembre e dicembre del 1977 con numerose vittime. Uno dei problemi rilevati era la pista molto stretta, che fu poi ampliata dirigendosi verso la spiaggia.

L’aeroporto è dotato di un solo terminal e sorge proprio in riva al mare sopra un colonnato che lo sostiene. La pista è lunga 2781 metri e sorretta appunto da 180 pilastri poggiati sul fondale oceanico. Dopo un incidente del 1983 in cui non ci furono vittime e dopo l’ampliamento della pista nel 2002 non ci sono stati più incidenti, anche se i venti forti non fanno stare tranquilli gli addetti ai lavori.

Insomma, un record che sicuramente ad una persona competitiva come Cristiano Ronaldo non farà certamente piacere.