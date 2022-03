La moglie di Sensi si mostra ‘senza veli’: lo scatto è veramente favoloso!

Giulia Amodio sta vivendo un momento davvero molto magico della sua vita, così come confermato anche da una delle ultime foto condivise su Instagram e che hanno conquistato il cuore dei fan.

Ebbene sì, Giulia Amodio sta vivendo giorni bellissimi e che sta condividendo i momenti più importanti proprio con il popolo del web, pubblicando foto e video che la ritraggono al fianco di Stefano Sensi della Sampdoria.

Non a caso, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo una bellissima foto che ritrae ancora una volta Giulia Amodio.

Giulia Amodio sempre più bella, non smette di far sognare i fan

Ebbene sì, ancora una volta Giulia Amodio torna ad essere regina della scena sui social grazie alla pubblicazione di una foto che la ritrae con pochi veli addosso e il suo bel pancione in evidenza.

Uno degli ultimi scatti, quindi, realizzati con le forme materne per Giulia Amodio che nel corso delle prossime settimane diventerà mamma per la prima volta, insieme ad un emozionatissimo papà Stefano Sensi.

“Ti tempo scorre e tu…”

La foto in questione, non a caso, fa anche da sfondo a una bellissima dedica che Giulia Amodio ha scritto per la sua bimba. Un messaggio che, non a caso, ha davvero sbalordito, e allo stesso commosso il popolo del web.

Non a caso, qui possibile leggere le seguenti e bellissime parole scritte da Lady Sensi: “Ciao mia piccola Ludo, il tempo corre e tu stai per venire al mondo… non mi sembra vero che presto potrò tenerti tra le mie braccia. Ti sogno quasi ogni notte non vedo l’ora di poterti finalmente dare alla luce”.