Milan – Duro sfogo del giocatore, le sue parole sorprendono tutti

Con la vittoria per 3-0 contro il Sassuolo il Milan si è laureato campione d’Italia per la diciannovesima volta nella sua storia. Nel post partita, però, le parole al veleno di uno dei protagonisti hanno lasciato tutti increduli.

La cavalcata dei rossoneri, combattuta fino all’ultima giornata nel duello tutto milanese, ha portato alla squadra di Pioli la vittoria dello Scudetto dopo ben 11 anni.

Per il Milan, adesso, è tempo di festeggiare un titolo sudato e ottenuto in uno dei campionati più combattuti degli ultimi anni.

Il Milan la archivia nel primo tempo, è festa rossonera

Per conoscere il verdetto più importante, ovvero quale sarebbe stata la squadra campione d’Italia, si è dovuto aspettare fino all’ultima giornata. A trionfare è stato il Milan di Stefano Pioli che ha colto i punti decisivi contro il Sassuolo.

Parte fortissimo il Milan che la sblocca alla prima occasione. Leao ruba palla, si invola sulla fascia sinistra e mette al centro per l’accorrente Giroud che di prima intenzione, con il mancino, manda sotto le gambe di Consigli e porta avanti i suoi. Al trentaduesimo il diavolo raddoppia con un’azione molto simile alla prima, ancora con gli stessi protagonisti. Leao scippa il pallone a un Ferrari tutt’altro che impeccabile e serve il francese ex Chelsea che fa 2-0 e porta un pezzo di Scudetto a Milanello. Tre minuti dopo Maxime Lopez perde palla su pressing Krunic, il bosniaco serve Leao, questa volta sulla destra, con il portoghese che trova Kessié per il 3-0. Tripletta di assist per Rafael Leao e partita in ghiaccio per il Milan. L’unico squillo neroverde arriva all’85’. Traoré ci prova da fuori area ma trova il montante a negargli la gioia del gol. Arriva il triplice fischio ed esplode la gioia rossonera con i tifosi giunti a Reggio Emilia in festa. Milan campione in un campionato al cardiopalma.

Parole di polemica di uno dei protagonisti, ecco la dichiarazione che ha dell’incredibile

Subito dopo la vittoria del Milan, sono iniziate le interviste di rito ai protagonisti di questo grande trionfo. Tra i più importanti e decisivi nella rosa del diavolo, e non solo da quest’anno, c’è senza dubbio Theo Hernandez.

Il terzino sinistro francese, intervistato da Sky Sport, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa non risparmiando le frecciatine, ecco le sue parole: “Ci abbiamo creduto fin dall’inizio. C’era gente che diceva che l’Inter era favorito e che avrebbe vinto il campionato, ora voglio vedere che diranno. Chi ha vinto il titolo? Noi!”

A Scudetto ottenuto, dunque, Theo non risparmia chi aveva sottovalutato il suo Milan con una dedica speciale a chi ha reso possibile tutto ciò: Paolo Maldini. L’ex bandiera rossonera lo ha voluto fortemente in rossonero e, come affermato dallo stesso Theo, la fiducia mostratagli da un fuoriclasse come Maldini lo ha aiutato a migliorare e diventare il campione che è oggi.