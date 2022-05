Roma – Totti chiama di nuovo Dybala: il gesto dell’ex capitano è un chiaro messaggio

Francesco Totti chiama Paulo Dybala: l’ex capitano vorrebbe che l’argentino firmasse con la Roma e gli lancia un messaggio molto chiaro.

Il futuro di Paulo Dybala è avvolto dall’incertezza. L’attaccante lascerà la Juve dopo sette anni ed è in cerca di una nuova squadra. Le voci su possibili destinazioni continuano ad inseguirsi, anche se per ora l’argentino si concentrerà sugli immediati impegni con la Nazionale. Verosimilmente, la Joya sceglierà la sua prossima meta nel giro di una o due settimane: sono diversi i club sulle sue tracce, ma Francesco Totti si augura di vederlo con la maglia della sua Roma.

L’ex capitano giallorosso ne ha parlato più volte ed ha anche rilasciato una dichiarazione sorprendente: ecco cos’è successo.

Dybala, Totti lo vuole alla Roma: l’ex capitano disposto a tutto

La separazione dalla Juve ha fatto male a Dybala, che è scoppiato in lacrime dopo l’ultimo match giocato in casa con la maglia bianconera. L’argentino sarebbe rimasto volentieri a Torino, ma la distanza fra domanda ed offerta era troppo ampia per essere colmata: ora inizia una nuova avventura per lui.

Le squadre maggiormente interessate sarebbero due: Inter ed Atletico Madrid, a cui potrebbero aggiungersi dei sondaggi dalla Premier League. Ad oggi i nerazzurri sembrano i favoriti per l’ingaggio dell’argentino: ci sarebbe anche già stato un incontro fra la dirigenza e l’agente del calciatore Jorge Antun. Ad ogni modo, sarebbero necessarie delle uscite prima di effettuare l’affondo decisivo (in particolare, quella di Sanchez).

Un’ulteriore meta sarebbe la Roma: il club giallorosso non avrebbe mosso passi concreti, ma Francesco Totti ha più volte dichiarato di sperare di vedere Dybala agli ordini di Mourinho.

L’ex capitano, durante gli scorsi giorni, ha dichiarato che avrebbe parlato con Dybala. I due si sono incontrati a San Siro per l’evento benefico “Integration Heroes Match”, una partita che Samuel Eto’o ha organizzato a Milano chiamando vari esponenti del mondo del calcio.

L’argentino ha avuto un fitto dialogo con Javier Zanetti: l’attaccante ed il vice presidente dell’Inter si conoscono da tanti anni, ma entrambi hanno smentito di aver parlato di futuro.

Totti, invece, ha risposto così ad una domanda su un possibile dialogo con la Joya: “Nì… Alcuni momenti sì, alcuni momenti no”. L’ex capitano, che ha mostrato una buona intesa con l’ex Palermo durante il match benefico, ha poi fatto una battuta che però nasconde qualcosa di più: “Se devo dargli la 10 non posso giocare… Se la volesse, gliela darei volentieri. Tastiamo il terreno ovunque”.

Le parole dell’ex capitano della Roma erano scherzose, ma Totti non ha mai nascosto il desiderio di vedere Dybala nella sua squadra. Inoltre, la 10 giallorossa è senza padrone da quando lui ha smesso di giocare: un giocatore come Dybala potrebbe essere il giusto erede.