Roma – Pinto rivela: “Ti avrei preso io”, incredibile rivelazione che ha scatenato i tifosi

La Roma è ancora in vacanza, al lavoro è invece Tiago Pinto che sta cercando di trovare i rinforzi richiesti dal tecnico José Mourinho.

Non si sa ancora che intenzione abbia Mourinho relativamente a come far giocare la sua squadra il prossimo anno. Ma il calciomercato potrebbe darci un’idea in base ai rinforzi richiesti alla società.

Il calciomercato è ufficialmente iniziato al Grand Hotel di Rimini e Tiago Pinto e già al lavoro per procurare allo Special One i rinforzi richiesti al termine della stagione. L’evento organizzato da Master Group Sport, quest’anno è stato dedicato alla Nazionale e all’anniversario della vittoria del Mondiale del 1982.

I giallorossi nel mese di giugno hanno preso degli innesti a parametro zero, riuscendo a trovare l’accordo con due giocatori: il centrocampista ex Manchester United Nemanja Matic e il giovane portiere in arrivo dal Benfica Mile Svilar.

Il tecnico portoghese sarebbe intenzionato a rinforzare il centrocampo della Roma, reparto che fin dalle sue prime conversazioni con la società la scorsa estate aveva intenzione di modificare, per provare a fare il salto di qualità e rendere i giallorossi più forti.

Dopo Matic, Mourinho vorrebbe un altro mediano per avere una squadra competitiva a e provare a centrare, nella prossima stagione, la qualificazione alla Champions League. Quest’anno in campionato sono stai persi troppi punti. Le sfide contro le prime quattro della classifica hanno mostrato che alla Roma serve ancora qualcosa in più per competere.

I piani del mercato della Roma

L’unico reparto che per ora non sembrava potesse subire modifiche era quello difensivo. Smalling, Mancini, Ibanez e Kumbulla sono i componenti della difesa centrale, si potrebbe dire dunque che il reparto sia a posto, soprattutto in caso l’allenatore dovesse decidere di giocare con la difesa a quattro.

Ma se il tecnico dovesse preferire continuare con il modulo a tre, la società potrebbe essere costretta a intervenire di nuovo sul mercato per fornire un difensore mancino. L’ultimo elemento mancante per completare l’idea di gioco dello Special One potrebbe essere un mancino per completare il reparto difensivo.

Il gm della Roma, a Rimini, durante l’evento ha avuto modo di palare con diverse figure del mondo del pallone. Erano presenti Arrigo Sacchi, Beppe Bergomi, Rossella Sensi. Prima dell’inizio dell’evento Pinto ha scambiato qualche parola con Massara.

I due sono molto amici e mentre i due scherzavano il gm giallorosso ha rivelato: “Se non avesse firmato il rinnovo lo avrei preso io alla Roma“.