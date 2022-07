De Laurentiis ha deciso: interrotta la trattativa per l’erede di Insigne, il motivo è incredibile

Mossa a sorpresa del Napoli: il presidente De Laurentiis ha scelto di abbandonare una trattativa di mercato ben avviata. L’obiettivo era l’erede di Insigne, cosa nasconde il patron azzurro?

Gli azzurri hanno inseguito un rinforzo per sostituire Insigne: la trattativa era in fase avanzata, ma ora è stallo definitivo.

Il Napoli è al lavoro per costruire una rosa competitiva. La squadra è reduce da una buona stagione chiusa con il terzo posto in classifica ed un sogno scudetto cullato per diversi mesi. La volontà è quella di alzare ulteriormente l’asticella per imporsi in Italia e ben figurare in Champions League. Sarà necessario un intervento sul mercato, anche se la strategia per le operazioni in entrata sarà strettamente legata alle cessioni. Nel frattempo, però, sono già stati ufficializzati i primi due rinforzi: Olivera e Kvaratskhelia. Ci saranno anche altri innesti, ma bisognerà attendere del tempo.

Intanto, però, la società ha scelto di abbandonare definitivamente la pista che portava ad un possibile erede di Lorenzo Insigne.

Mossa a sorpresa del Napoli: mollato un obiettivo di mercato

Parlare di rivoluzione sarebbe eccessivo, ma è vero che ci saranno diversi cambiamenti all’interno della rosa di Spalletti. Come anticipato, molto dipenderà dalle eventuali cessioni: ad oggi, c’è comunque l’idea di rinforzare ogni reparto dando alternative di livello all’allenatore.

All’interno di questo scenario, però, non va dimenticato che potrebbe anche esserci spazio per una cessione eccellente in casa Napoli. I principali indiziati sono due: Koulibaly e Fabian Ruiz. Entrambi hanno un accordo valido fino al 2023, ma le due situazioni sono differenti. Il clima con il centrocampista spagnolo, infatti, è molto teso e c’è anche la possibilità che venga messo fuori rosa se non dovesse essere ceduto o se non rinnovasse. Con il difensore, invece, si respira ottimismo, anche se il Chelsea è seriamente interessato a lui.

Un altro argomento caldo riguarda l’attacco: con l’addio di Insigne, infatti, si è liberata una casella sulla trequarti e urge un sostituto. Kvaratskhelia ha le caratteristiche per ricoprire quel ruolo, ma è anche vero che deve ancora misurarsi con un campionato come quello di Serie A ed il suo inserimento potrebbe avvenire per gradi. Per questo, c’è l’idea di ingaggiare un profilo più esperto e in cima alla lista c’era un nome: Federico Bernardeschi.

L’esterno è ufficialmente svincolato dopo cinque anni passati alla Juventus. I bianconeri, in accordo col giocatore, hanno deciso di non rinnovare il contratto: ora l’ex Fiorentina è alla ricerca di una nuova avventura.

Il Napoli si è subito iscritto alla corsa ed il presidente De Laurentiis si è esposto pubblicamente dichiarando l’interesse nei confronti di Bernardeschi.

La trattativa sembrava ben avviata e vicina alla fumata bianca, ma c’è stato un dietrofront improvviso. Secondo alcune indiscrezioni, il presidente avrebbe deciso di mollare definitivamente questa pista per inseguire altri obiettivi. In particolare, il sogno sarebbe Deulofeu, ma anche l’ipotesi Januzaj a parametro zero resta attuale.

Per Bernardeschi potrebbero invece aprirsi le porte di un nuovo campionato: La Liga. L’Atletico Madrid, infatti, sarebbe sulle sue tracce e lo ingaggerebbe a parametro zero.