Mourinho, le rivelazioni di un suo ex giocatore sono sconvolgenti: ecco i dettagli sul pesante litigio

Mourinho torna al centro delle cronache dopo le rivelazioni di un suo ex giocatore: il retroscena da lui raccontato ha lasciato a bocca aperta i tifosi.

Josè Mourinho è un allenatore abituato alle primissime pagine di giornali e telegiornali. Le sue avventure nei vari campionati europei sono sempre state costellate da grandissimi traguardi di campo a cui si sono aggiunte anche conferenze stampa e dichiarazioni memorabili.

Uno dei campionati dove Mourinho ha lasciato più il segno, nel bene e nel male, è indubbiamente la Premier League. Il portoghese è stato protagonista in alcune delle piazze più importanti del calcio britannico come quella del Chelsea, del Manchester United e del Tottenham.

Un palmares quello dello Special One che in Inghilterra recita 3 Premier League, 1 FA Cup, 4 coppe di lega inglese e 2 supercoppe inglesi a cui si aggiunge un’Europa League vinta con lo United.

Indubbiamente l’amore tra il lusitano e la massima serie inglese è tra i più prolifici della storia calcistica recente e anche per questo motivo, quando nel novembre 2019, il Tottenham si è trovato a scegliere un nuovo allenatore, il nome di Mourinho è stato il primo a venire in mente alla dirigenza degli Spurs.

Purtroppo per i tifosi della squadra londinese però, il rapporto tra Mou e il Tottenham non è stata ugualmente fortunata come le precedenti avventure con altri club.

86 partite, 1,77 punti di media (la più bassa nella carriera del portoghese) e nessun trofeo non è assolutamente un rullino all’altezza della nobile carriera di Mourinho.

L’approdo alla Roma questa estate sembrava aver messo alle spalle il non esaltante periodo londinese sponda Spurs, almeno fino a pochi giorni fa quando, in un’intervista, un suo ex giocatore ha parlato di Mou citando un episodio che ha lasciato i tifosi basiti.

Le parole dell’ex sono veramente forti: ecco la sua verità sul tecnico

A parlare dell’attuale allenatore della Roma è stato Serge Aurier, terzino oggi al Villareal che con Mou ha condiviso l’esperienza al Tottenham.

In un’intervista rilasciata al Telegraph in vista della semifinale di Champions contro il Liverpool (la cui andata è stata vinta dai Reds per 2-0 ad Anfield), il difensore ivoriano ha citato un episodio per raccontare come lui vedeva il tecnico portoghese.

Aurier ha narrato di come una volta lui e il tecnico ebbero una discussione su questioni tattiche.

L’ivoriano non era d’accordo su alcune scelte fatte da Mou e, conoscendolo, decise di affontare la cosa nell’ufficio del tecnico lusitano accettando anche uno scontro verbale.

Aurier ha poi aggiunto che si dal giorno successivo la cosa fu risolta ammettendo come il carattere di Mourinho sia indubbiamente spigoloso al punto di arrivare ad odiarlo in alcuni momenti ma, subito dopo, amarlo in quanto vincente nato.

Un Mourinho inedito quello raccontato da Aurier, il cui aneddotto ha ulteriormente illustrato il carattere vincente del tecnico della Roma facendo ancor più sognare i tifosi giallorossi.