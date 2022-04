Atalanta – Muriel rivela la verità sulle condizioni di Zapata: le sue parole deludono i tifosi

Luis Muriel ha commentato il rientro di Zapata nel corso della gara contro il Lipsia: le sue parole hanno deluso profondamente i tifosi nerazzurri.

Al termine dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Lipsia, a parlare in conferenza stampa al fianco di Gasperini è stato Luis Muriel. Il colombiano autore di un gran gol ha commentato anche il ritorno del suo compagno Duvan Zapata, le sue parole però hanno deluso i tifosi della Dea.

Un’altra grande prestazione dell’Atalanta europea. Il pareggio per 1-1 contro il Lipsia lascia tutto nelle mani della gara di ritorno che si giocherà giovedi 14 aprile al Gewiss Stadium di Bergamo, una situazione quindi favorevole ala squadra di Gasperini.

Ancora una volta dunque è una super Dea quella che si affaccia al panorama europeo, una squadra in grando di pungere in attacco accettando qualche rischio difensivo. Sempre di più sembra che oramai l’Atalanta abbia come suo habitat le competizioni UEFA e non più la Serie A dove la banda di Gasperini continua a mostrare qualche difficoltà inattesa e inattendibile.

Specchio di questa Dea bipolare, bella in Europa e quasi in crisi in Italia è indubbiamente Luis Muriel. Il colombiano è da sempre stato un fattore per l’Atalanta, una freccia avvelenata nell’arco di Gasperini che ha sempre potuto fare affidamento sul suo centravanti sia da titolare e ancor di più in uscita dalla panchina.

La gara di giovedì sera contro il Lipsia ne è stata l’ennesima prova. Dopo l’opaca prestazione contro il Napoli era lecito attendersi una reazione non solo da parte dei nerazzurri ma anche e soprattutto da parte di Muriel, diventato centravanti titolarissimo dopo l’infortunio di Zapata. La risposta non si è fatta attendere. Una super prestazione, l’ennesima in Europa, da parte del centravanti colombiano che si è persino dilettato in un gol dalle ronaldiane fattezze con una serpentina tra i difensori tedeschi e un destro a giro forte e preciso che si è insaccato sotto l’incrocio alla sinistra di Gulacsi.

Non solo il gol, la gara di Muriel è stata perfetta in ogni suo dettaglio, sempre decisivo e incisivo oltre che un costante pericolo per gli avversari, il classico uomo in più.

A fine match Muriel ha poi parlato con i giornalisti nelle interviste post gara e le sue parole sul compagno Duvan Zapata non sono passate inosservate.

Muriel: “Contento per Zapata anche se…”

Dopo aver risposto a domande sul suo match, Muriel ha parlato del ritorno nella mezz’ora finale di Duvan Zapata.

Il jolly colombiano si è ovviamente detto molto felice del ritorno del suo connazionale ed ha ammesso di aver parlato con lui a fine gara. Zapata ha risposto di stare bene e i minuti in campo sembravano dargli ragione ma Muriel non è parso convinto.

“Speriamo di averlo subito su alti livelli”, poche parole che hanno un retrogusto amaro però. Tra le righe Muriel riconosce che, nonostante le parole volte a tranquillizzare pronunciate dal compagno, le condizioni di Zapata non sono assolutamente delle migliori.

Una brutta notizia per tutti i tifosi bergamaschi che sanno dell’importanza del loro numero 91 all’interno delle dinamiche di gioco dell’Atalanta.