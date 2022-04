Atalanta – Zapata ancora in panchina: l’allenatore parla chiaro sul futuro

Zapata tornerà in campo dopo un lungo periodo di riabilitazione, ma partirà ancora dalla panchina. Le parole di Gasperini lasciano i tifosi con l’amaro in bocca.

Il rientro di Zapata è sempre più vicino, ma le parole di Gasperini frenano l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri.

I tifosi dell’Atalanta attendono con ansia il ritorno in campo di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano è out da diverso tempo ormai e la sua assenza ha avuto un grosso impatto negativo sulla squadra che, senza di lui, non ha avuto il proprio riferimento offensivo. Nemmeno Muriel è riuscito a sostituirlo nel migliore dei modi: Gasperini spesso ha adottato anche la scelta del centravanti leggero con Boga e Pasalic provati come falsi 9, ma gli esiti non sono stati ottimi.

L’infortunio del numero 91 è coinciso con il drastico calo di rendimento della formazione bergamasca che, dalla quarta posizione, è scivolata al settimo posto con 51 punti raccolti in 30 partite: la zona Champions League è ormai quasi irraggiungibile.

Durante l’ultimo turno di campionato contro il Napoli, però, l’ex Udinese e Sampdoria è tornato fra i convocati: tuttavia, Gasperini non ha avuto la possibilità di farlo subentrare data la situazione del match.

Il doppio confronto con il Lipsia in Europa League è ormai alle porte: Zapata scalpita.

Il giocatore sonda il terreno, mentre l’allenatore tentenna ancora

Le prossime partite saranno cruciali per il futuro di Zapata e dell’Atalanta. Come anticipato, la formazione bergamasca ha sofferto particolarmente a causa dell’assenza del proprio centravanti; tuttavia, ci sarebbero delle valutazioni in corso sul suo futuro.

Il colombiano, che durante la scorsa estate era nel mirino dell’Inter, piace a diverse big europee. L’Atalanta potrebbe prendere in considerazione una sua cessione per finanziare il mercato, ma molto dipenderà dal finale di stagione. Zapata spera di disputarlo al meglio per aiutare la squadra ad inseguire il sogno europeo: eliminare il Lipsia sarebbe un messaggio fortissimo alle altre concorrenti.

Ora, però, il futuro è lontano. Zapata pensa al presente e, ad ora, c’è solo la sfida con il Lipsia nella sua mente. Gasperini ha annunciato che il centravanti partirà ancora dalla panchina (per il dispiacere dei tifosi), ma ha aggiunto: “Per noi è importante. Partirà dalla panchina, ma con grandi possibilità di entrare, è arrivato il momento”.

Zapata, dunque, è ormai pronto: il suo rientro in campo è vicinissimo. La sfida con il Lipsia può rappresentare il momento perfetto per tornare in campo, magari lasciando anche il proprio segno sul match.