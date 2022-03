Atalanta – Percassi annuncia a sorpresa: “Ecco il nuovo ingresso che ci renderà più forti”

By

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, delinea uno scenario completamente nuovo: le sue sorprendenti dichiarazioni hanno scatenato i tifosi!

L’Atalanta da ormai un mese parla americano dopo l’acquisizione dal fondo Bain Capital. L’amministratore delegato atalantino ha parlato del futuro della società annunciando un nuovo ingresso che cambierà le sorti del campionato.

La squadra di Gasperini nelle ultime uscite ha faticato a trovare i tre punti, complice anche l’infortunio della punta colombiana Duvan Zapata. L’Atalanta, per ora, rimane in corsa per un posto nella prossima Champions League, con 51 punti, a meno 8 dalla Juventus e dal quarto posto.

Ciò che preoccupa principalmente è il centrocampo, incapace a dare una mano in fase offensiva, discorso a parte per Ruslan Malinovskyj unico vero pericolo per gli avversari. Ecco perché Gasperini ha già individuato il calciatore giusto che ha la capacità di legare i reparti con una spiccata percezione e conseguente sfruttamento degli spazi tra le linee.

Se la società bergamasca dovesse trovare l’accordo con qualche squadra per liberare Miranchuk, i nerazzurri dovrebbero intervenire sul mercato per sostituirlo. Il primo nome che il tecnico Gasperini vorrebbe portare a Bergamo è Antonin Barak.

Percassi spiazza tutti, la rivelazione sul futuro della Dea

Intorno alla metà di febbraio la società bergamasca ha iniziato a parlare americano. Il 55% delle quote è stato acquisito da un nucleo di imprenditori statunitensi. Ma la gestione della società sarà ancora nelle mani della famiglia Percassi.

L’amministratore delegato nerazzurro spiega così la scelta del fondo americano di puntare sulla Dea: “Pagliuca ci ha scelto perché apprezza la nostra gestione, non per cambiarla. Quindi la politica della società non cambia di una virgola. La crescita del club sarà figlia della crescita dei ricavi e Steve ci porta potenzialità commerciali enormi“.

Una dichiarazione a parte merita la competizione europea nella quale l’Atalanta affronterà il Lipsia nei quarti di finale. “Se possiamo vincere l’Europa League? Non fatemi questa domanda, in gara ci sono grandissimi club e la strada da fare è ancora lunga” ha rivelato.

E infine parla della novità che riguarda lo staff tecnico. Un ingresso decisamente inaspettato che certamente darà nuova linfa alla società e non solo: “L’arrivo di Lee Congerton amplia e potenzia la struttura esistente, per renderla ancora più competitiva. Noi saremo sempre pronti a sfruttare ogni occasione che si potrà creare“. Anche la squadra ed il campionato risentiranno certamente di questa spinta positiva: un’iniezione di fiducia e di stabilità economica non indifferente.