Spalletti ci sarà o no contro l’Atalanta? Le sue condizioni di salute parlano chiaro

Il Napoli, a pochi giorni dalla ripresa del campionato, è in apprensione per le condizioni di Luciano Spalletti: ecco come sta l’allenatore toscano.

La Serie A è vicina alla ripartenza: il Napoli affronterà l’Atalanta in un match delicatissimo per entrambe le formazioni. Intanto, le attenzioni sono anche sulle condizioni di salute di Luciano Spalletti.

Manca poco ormai alla ripresa del campionato. Il Napoli è in piena lotta per lo scudetto e affronterà l’Atalanta a Bergamo in un match molto delicato per entrambe le formazioni. Se gli azzurri puntano alla vetta della classifica, la squadra di Gasperini vuole alimentare le speranze per la qualificazione alla prossima Champions League.

La sfida di domenica pomeriggio, dunque, avrà un peso specifico molto elevato per gli equilibri della classifica di Serie A quando ormai si intravede la fine del campionato.

I campani avranno delle difficoltà legate ad alcune assenze pesanti: Osimhen è squalificato e Di Lorenzo è infortunato. Inoltre, c’è attenzione verso le condizioni di salute di Spalletti, che ha contratto una fastidiosa influenza.

Verso l’Atalanta: Spalletti sarà in panchina?

Come anticipato, il match fra Atalanta e Napoli potrebbe avere un ruolo molto importante all’interno della classifica di Serie A. Sarà una sfida molto importante e, allo stesso, complicata per i campani. Gli azzurri, prima della sosta, hanno battuto l’Udinese in rimonta grazie alla doppietta decisiva di Osimhen nel secondo tempo: il nigeriano, però, non potrà guidare l’attacco domenica pomeriggio causa squalifica. Anche l’assenza di Di Lorenzo avrà impatto sullo scacchiere di Spalletti, che in stagione non ha mai rinunciato al suo terzino destro.

L’allenatore toscano, per di più, non ha passato giorni semplici: una brutta influenza, infatti, lo ha messo KO. L’ex Roma ed Inter è risultato negativo al tampone, ma non ha potuto dirigere le sedute di allenamento, che sono state affidate a Domenichini e Baldini.

La sua presenza a Bergamo è stata in fortissimo dubbio, ma le ultime notizie danno sollievo al Napoli: Spalletti sta meglio.

Salvo sorprese, dunque, l’allenatore tornerà a dirigere le prossime sedute di allenamento e sarà presente in panchina durante il match contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Spalletti sente l’importanza di questa partita e vuole essere vicino alla squadra per trasmettere la sua carica: la sua leadership è risultata già decisiva in altri frangenti, proprio come contro l’Udinese.

Ormai manca poco al ritorno in campo: il Napoli deve vincere per continuare ad inseguire il sogno scudetto. Spalletti sarà in panchina per motivare la sua squadra: anche lui vuole centrare un obiettivo che, nella sua carriera, non è mai riuscito a raggiungere.