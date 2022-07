Spalletti ha deciso: ecco chi sarà il sostituto di Koulibaly nella prossima stagione

Il Napoli è sul mercato per trovare un sostituto all’altezza di Kalidou Koulibaly, promesso sposo al Chelsea: Spalletti esce allo scoperto con un nome insospettabile.

Dopo due anni di assenza il Napoli si prepara al ritorno in Champions League, ma alcune situazioni stanno complicando e non poco l’estate dei partenopei.

Non è certamente un momento facile quello che sta vivendo in questa sessione di calciomercato il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo il terzo posto conquistato nella scorsa stagione i tifosi speravano di vedere progredire un ottimo percorso intrapreso con qualche innesto di qualità in grado di alzare ulteriormente il valore della rosa. E invece ciò non succederà viste le tante partenze eccellenti delle ultime settimane.

Il primo a dire addio è stato Lorenzo Insigne, che ha accettato la proposta ben più vantaggiosa dal punto di vista economico del Toronto FC. A seguire poi Dries Mertens, che nonostante la volontà di rimanere non ha trovato l’accordo per il rinnovo ed è attualmente svincolato. Per ultimo è arrivata anche la cessione ufficiale di Kalidou Koulibaly al Chelsea per circa 38 milioni di euro, con il difensore senegalese che sbarcherà in Premier League in una delle squadre più forti al mondo attualmente.

Soprattutto quest’ultimo addio ha deluso molto i tifosi partenopei, preoccupati di non trovare un sostituto all’altezza in quel ruolo. Nelle sue otto stagioni con la maglia del Napoli infatti Koulibaly è cresciuto esponenzialmente diventando un vero e proprio leader oltre che uno dei migliori giocatori nella sua posizione. Luciano Spalletti ha però già in mente un profilo in grado di non far rimpiangere l’ex Genk.

Il giocatore è in rampa di lancio ma c’è da superare un ostacolo

Nel corso del ritiro estivo a Dimaro l’allenatore azzurro è intervenuto per parlare della questione inerente al nuovo difensore centrale. Dopo aver chiuso la trattativa per l’ex Genoa Leo Ostigard, sono stati diversi infatti i profili sondati dal Napoli per completare il reparto. Si sono fatti in particolare i nomi di Acerbi e Palomino, ma il preferito di Spalletti è un giocatore che nella scorsa stagione ha giocato per il Fenerbahce: Kim Min-jae.

Il tecnico di Certaldo ha dichiarato: “Kim ha giocato in campionati differenti dal nostro. Ma è un calciatore da Napoli e da Champions League“. Per il 25enne coreano c’è però un grosso problema da risolvere: la forte concorrenza del Rennes. I francesi hanno infatti da tempo l’accordo economico con il club turco per una cifra di 20 milioni di euro (valore della clausola rescissoria). Il Napoli conta però della preferenza del calciatore, che preferirebbe la Serie A alla Ligue 1.

L’impressione è che se i partenopei pareggeranno quanto meno l’offerta del Rennes, ecco che il difensore coreano sarà presto ufficialmente il post Koulibaly.