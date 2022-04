Abramovich – Svelato il suo reale obiettivo: il club milita nella massima serie, i tifosi già sognano

Abramovich ritorna, ma lo fa senza dare nell’occhio: svelato il vero obiettivo dell’oligarca russo ed i tifosi del club iniziano già a sognare in grande.

Dopo aver detto addio al Chelsea per le sanzioni contro Mosca, Abramovich è pronto a rimettersi in gioco: ecco dove e quando.

Dopo svariate settimane turbolente, Abramovich sarebbe prossimo a tornare per lasciarsi alle spalle le sanzioni subite. Diversi gli indizi che portano a pensare che un nuovo inizio sia vicino.

Chelsea, cos’ha generato l’addio di Abramovich

Dal momento in cui Abramovich è stato costretto a lasciare il Chelsea, il club londinese vive una situazione di caos. I Blues non possono effettuare nessuna transazione economica (tranne pagare gli stipendi ai propri dipendenti), dunque nessun movimento di mercato. La squadra non può, inoltre, pagarsi le trasferte, gli sponsor hanno ritirato la propria immagine da quella del club e in Premier allo stadio possono accedere solo i possessori dell’abbonamento.

Il Chelsea sta temporeggiando prima di scegliere il proprio nuovo proprietario. Al momento sarebbe quattro i possibili candidati, tra i quali la famiglia Ricketts che resta al momento in pole position. Il governo britannico per permettere la vendita dovrà rilasciare una licenza speciale, dunque il da farsi è ancora in corso e non è stata ancora presa una decisione definitiva.

Abramovich, la verità sul suo futuro: non è fuori dal mondo del calcio

Roman Abramovich, dopo le polemiche generate dal suo addio al Chelsea, sarebbe pronto a rilanciarsi in una nuova avventura calcistica. Secondo un’indiscrezione riportata dai media turchi, l’ex proprietario del Chelsea sarebbe prossimo al Goztepe, squadra della massima serie turca (la Super Lig). L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare venerdì.

Già nei giorni scorsi i media avevano dato per certo l’interessamento di Abramovich per l’acquisto del Goztepe. Il patron russo aveva infatti fatto ormeggiare due yacht sulla costa turca del mar Egeo e la settimana scorsa è stato visto con il presidente turco Erdogan per dei colloqui organizzati dalla Turchia tra le delegazioni di Russia e Ucraina.

Il vicepresidente del Gotzepe Talat Papatya ha smentito dicendo che il club non è stato ancora venduto all’ex patron del Chelsea. Tuttavia, per affermarlo ha utilizzato la parola “ancora”, quasi a voler lasciare in sospeso la faccenda, che verrà chiarita nei prossimi giorni. Tutto porta a pensare che Abramovich sia pronto a rilanciarsi.