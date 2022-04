Napoli, che colpaccio: si aggiudica un affare d’oro!

Dopo una lunga trattativa, il Napoli ha avuto la meglio: decisivo l’intervento di Spalletti. I tifosi azzurri possono gioire.

Il Napoli è pronto a piazzare un colpo importante, soprattutto in ottica futura. Il club azzurro è vicino alla chiusura dell’affare.

Il Napoli sta inseguendo il sogno scudetto: il club azzurro è ad un solo punto di distanza dalla vetta della classifica e spera di raggiungere un traguardo eccezionale. Spalletti è il grande protagonista della stagione: l’allenatore toscano ha saputo valorizzare ogni membro della rosa per ottenere il massimo da tutti i calciatori.

L’ex Roma ed Inter sarà al centro del progetto e sarà protagonista durante il calciomercato: la dirigenza starebbe pensando ad un intervento massiccio in estate.

Alcuni big, oltre ad Insigne, saluteranno il club: Mertens, Ghoulam ed Ospina sono in forte bilico data la scadenza del contratto al termine della stagione. Anche Fabian Ruiz potrebbe lasciare la squadra per evitare di perderlo a parametro zero fra un anno (le possibilità di arrivare ad un accordo per il rinnovo sono molto basse). Alcune voci, che per ora non trovano conferme solide, parlano anche di una possibile cessione di Osimhen a fronte di un’offerta irrinunciabile.

Considerate le molteplici uscite, sarà necessario intervenire anche in entrata: un colpo è ormai ai dettagli (e ci sarebbe la mano di Spalletti).

Raggiunto l’accordo: Spalletti ci è riuscito!

Il Napoli si candida come una delle squadre maggiormente attive durante il prossimo calciomercato. Quasi sicuramente, il reparto che dovrebbe cambiare maggiormente dovrebbe essere l’attacco. La priorità è trovare l’erede di Insigne: un compito molto difficile che la dirigenza spera di non sbagliare. L’idea sarebbe quella di ingaggiare due giocatori: uno già pronto ed uno da far crescere.

Il profilo più giovane è già stato individuato e la trattativa è in fase molto avanzata. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, esterno offensivo georgiano classe 2001. Attualmente è in prestito alla Dinamo Batumi, ma è di proprietà del Rubin Kazan.

Il Napoli sarebbe ormai ad un passo dal calciatore, che avrebbe già accettato un contratto da circa €1,5 milioni annui. Ad insistere per lui sarebbe stato Luciano Spalletti: l’allenatore toscano avrebbe avuto un ruolo importante all’interno della trattativa.

Una volta assicurato l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia, il Napoli si concentrerà sul profilo più esperto: i nomi sono molteplici, ma Berardi e Januzaj sono i nomi più caldi. Si prospetta un’estate rovente per il club azzurro: il mercato sarà importante per rinforzare la squadra.