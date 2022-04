Sinisa Mihajlovic come sta? La moglie Arianna rompe il silenzio: le sue parole sull’allenatore

By

Sono settimane davvero molto intensi quelli vissuti dalla famiglia Mihajlovic, soprattutto dopo il necessario ricovero dell’allenatore del Bologna. A rompere il silenzio adesso ci ha pensato la moglie Arianna.

Le ultime settimane hanno lasciato senza parole anche i tifosi del Bologna, i quali in queste settimane stanno cercando di dare tutto il loro supporto a Sinisa Mihajlovic che recentemente ha annunciato il ritorno di una malattia già combattuta nel 2019 che ha cercato di sconfiggere in ogni modo.

Solo pochi giorni fa l’allenatore annunciato un imminente ricovero in ospedale, certo del supporto della sua squadra e che in ogni caso avrebbe seguito costanza e dedizione in queste settimane di campionato.

Come sta a Sinisa Mihajlovic?

Questa è una delle domande che i tifosi del Bologna e fan di Sinisa Mihajlovic si pongono costantemente, soprattutto dal momento in cui l’allenatore si è allontanato dalla propria panchina per seguire una serie di terapie ricoverate in ospedale.

L’allenatore, ad oggi, continua a stare bene pronto al lottare con tutto se stesso contro una malattia che è riuscita a sconfiggere già in passato e che attualmente si mostra solo agli albori e per la quale sta seguendo una nuova serie di cure che gli potrebbero garantire nel più breve tempo possibile di tornare in campo.

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, però, a rompere il silenzio è stata la moglie di Sinisa Mihajlovic pubblicando la bellissima dichiarazione d’amore nella sua pagina Instagram.

Le dolci parole di Arianna Rapaccioni

Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione del web troviamo un nuovo messaggio pubblicato dalla famiglia di Sinisa Mihajlovich pronti a sostenere in toto l’allenatore anche durante questa nuova delicata fase della sua vita.

In particolar modo la moglie dell’allenatore, Arianna Rapaccioni, ha condiviso nella sua pagina social uno scatto che la ritrae insieme al marito durante una tranquilla serata d’estate e seguita dal seguente messaggio: “Come quando torni a casa e posi le chiavi all’ingresso e sorridi perché sai di essere al sicuro”. Un messaggio, quindi, che lascia intendere un possibile ed imminente ritorno a casa per Mihajlovic dopo i giorni trascorsi in ospedale.