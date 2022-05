Brutta grana per Marotta, non ci voleva proprio adesso: “Bisogna valutare la situazione”

Brutta grana per Beppe Marotta proprio in un momento così delicato del campionato: la situazione andrà valutata, ma i tifosi sono preoccupati.

La vittoria ottenuta sul Cagliari ha tenuto aperto il discorso scudetto fino all’ultima giornata ma le parole di Marotta non per nulla tranquillizzato i tifosi dell’Inter, preoccupati per come la situazione andrà a finire.

La stagione sta per volgere al termine ma a novanta minuti dalla fine è ancora tutto da decifrare per quanto riguarda il discorso scudetto. La 37esima giornata ha dato dei verdetti importanti ma non ancora definitivi su chi tra Milan e Inter sarà consacrata come la squadra migliore del campionato. I rossoneri vanno alla ricerca del loro primo titolo stagionale, i nerazzurri del terzo dopo aver portato a casa Supercoppa Italiana e Coppa Italia.

La squadra di Inzaghi ha risposto alla vittoria nel pomeriggio del Milan sull’Atalanta espugnando l’Unipol Domus con il risultato di 1-3. Il Cagliari era in disperata ricerca di punti salvezza, ma l’Inter ha giocato da big facendo valere il maggior tasso tecnico dei giocatori. Il vantaggio di Darmian e il raddoppio di Lautaro Martinez hanno messo in discesa il match, poi Lykogiannis ha accorciato le distanze con un bolide dalla distanza, ma infine ancora il Toro ha chiuso la pratica nel finale.

A una partita dal termine della stagione sono quindi solamente due i punti di distanza tra Milan e Inter, ma solo una potrà festeggiare alla fine. A Pioli basta un pareggio in casa del Sassuolo, mentre Inzaghi ha bisogno di una vittoria e di una contemporanea sconfitta dei cugini.

Il giocatore non le manda a dire, momento delicatissimo per la squadra

Poi, in qualunque modo andrà a finire, bisognerà già iniziare a programmare la prossima stagione: decidere i nuovi acquisti ma anche valutare la permanenza o meno degli attuali giocatori. Nell’Inter, oltre a Vidal e Sanchez che dovrebbero dare l’addio, è ancora da definire il futuro di Ivan Perisic. Il croato, al termine della finale di Coppa Italia nella quale è stato protagonista di una doppietta, aveva dichiarato sul rinnovo: “Con i giocatori importanti non si aspetta l’ultimo momento per parlare”.

Parole che hanno fatto rumore e che hanno preoccupato e non poco i tifosi nerazzurri, rimasti estasiati dalle prestazioni in questa stagione dell’esterno di Spalato. Per questo motivo nel pre-partita di Cagliari-Inter Beppe Marotta è voluto intervenire sulla questione rimarcando la posizione della società. “Quando finirà il campionato affronteremo tutte le situazioni in sospeso, compreso questa nel rispetto della professionalità, nel rispetto di un giocatore molto bravo. Ci siederemo e insieme decideremo al meglio. La volontà da parte nostra c’è sicuramente”.

Una risposta che in teoria dovrebbe mettere a tacere, almeno fino al termine della stagione, le illazioni sul futuro del giocatore in un momento così importante per la stagione dei nerazzurri.