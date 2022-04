Alex Del Piero abbraccia il Real Madrid: ecco il clamoroso retroscena delle ultime ore

Del Piero si è reso protagonista di un retroscena che riguarda il Real Madrid, fresco del passaggio del turno alle semifinali di Champions League.

Il Real Madrid è in semifinale di Champions League dopo aver sfiorato l’eliminazione al Bernabéu contro il Chelsea. A rendersi protagonista, però, è stato in parte anche l’ex juventino Alex Del Piero con un clamoroso retroscena.

Nel ritorno dei quarti di finale di Champions League i Blues sono andati vicini al ribaltone contro i Blancos, portando il risultato momentaneamente sul 3-0. La rimonta del 3-1 dell’andata sembrava essersi completata, quando all’80’ Modric ha fornito l’assist vincente a Rodrygo per uguagliare il risultato di Stamford Bridge. Il solito gol di Benzema ha poi indirizzato la qualificazione nelle tasche del Real. A fine partita un gesto non è passato inosservato e ha fatto il giro del mondo.

Real Madrid, la conquista delle semifinali di Champions

Il Real ha conquistato il passaggio alle semifinali di Champions League dove affronterà il Manchester City. La vincente tra le due si giocherà la finale contro il Villarreal o il Liverpool, che sono le protagoniste dell’altra semifinale. Il Real vuole conquistare la sua quattordicesima Coppa dalle Grandi Orecchie per aggiungere un trofeo ad un palmarès già ricco che si impreziosirebbe ancora di più.

LEGGI ANCHE –> Il Real Madrid pesca in Italia: nome insospettabile, la chiamata fa tremare i tifosi

Oltre che la Champions, il Real vuole vincere anche la Liga: nel campionato spagnolo i Blancos sono al primo posto a quota 72 punti, a + 12 dagli eterni rivali calcistici del Barcellona.

Ancelotti fa il colpaccio, ecco cos’è accaduto

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti è riuscito nell’impresa di far rimontare i suoi contro il Chelsea dopo una gara giocata sottotono, in cui si è messa in dubbio la qualificazione. A raddrizzarla per il verso giusto ci ha pensato Luka Modric, che con un assist al bacio ha servito Rodrygo per il gol del 3-1 che ha eguagliato l’eliminatoria.

LEGGI ANCHE –> Atletico Madrid Manchester City – Violentissima rissa negli spogliatoi dopo la partita: intervenuta la polizia, dettagli shock

Alex Del Piero si è reso protagonista di un gesto proprio in compagnia di Luka Modric al fischio finale. A fine partita, i due campioni si sono abbracciati e il video del loro affettuoso e riconoscente saluto ha fatto il giro del mondo. Del Piero si è complimentato con il centrocampista croata per il passaggio del turno e per l’assist fornito, Modric l’ha ringraziato e ha chiamato l’ex calciatore bianconero “maestro”.

Un gesto di ammirazione e stima tra due campioni che ha fatto sorridere il mondo del calcio.