Grande festa in casa Totti: l’ex capitano della Roma ha messo in atto qualcosa si inaspettato

Francesco Totti negli anni abituato i propri tifosi a grandi gesti eclatanti in grado di lasciare tutti senza parole, ma quanto successo durante il giorno di Pasquetta ha davvero dell’incredibile.

Nel corso degli anni la famiglia Totti è sempre stata protagonista dell’attenzione dei media grazie al racconto della loro vita in campo social e anche ai successi riscossi in campo lavorativo. L’ex Capitano della Roma, nonostante l’addio alla squadra, ha sempre tenuto fede al suo percorso da calciatore continuando a coltivare così il rapporto con i propri tifosi i quali hanno avuto ed hanno un ruolo fondamentale nella vita di Totti.

La conferma di quanto detto, non a caso, è arrivata attraverso la pubblicazione di un video proposto sul web e che il racconto è una sorpresa speciale realizzata da Francesco Totti lo scorso weekend.

Francesco Totti emoziona i fan

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente in questi ultimi giorni Francesco Totti è riuscito a conquistare l’attenzione dei media grazie al bellissimo gesto messo in atto è raccontato anche dal portale forzaroma.info.

L’ex Capitano della Roma non ha mai smesso di essere un giocatore nell’animo, legato alla squadra che gli ha permesso di raggiungere vari record e che in un certo qual modo continua ad avere un posto speciale nel suo cuore dato che il figlio Cristian ha deciso di seguire le sue orme. Sulla base di tale motivazione a far discutere il web troviamo il bellissimo gesto che Francesco Totti ha messo in atto il giorno di Pasquetta emozionando i propri fan e non solo.

L’insolita partita di Pasquetta per l’ex calciatore

Nel mirino dell’attenzione del web, dunque, troviamo un un video condiviso dal portale sopracitato e che ritrae Francesco Totti impegnato durante una partita di calcio amatoriale con alcuni tifosi messe in atto durante una breve scampagnata di Pasquetta.

Le immagini a cui facciamo riferimento sono la testimonianza vivente dell’affetto che i tifosi della Roma continuano a nutrire in modo esponenziale per l’ex capitano della squadra, nonostante siano trascorsi numerosi anni dal suo addio al ruolo di calciatore e anche alla dirigenza della società calcistica. Un amore per lo sport che porta Francesco Totti ad essere riconoscente così a tutti i tifosi che ancora oggi continuano a seguire le sue gesta, non tirandosi mai indietro quando qualcuno di loro lo invita a tirare due calci ad un pallone.