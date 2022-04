Mauro Icardi mette in atto un gesto eclatante per Wanda Nara: il calciatore per lei è disposto a tutto

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano ad essere protagonisti dell’attenzione dei media soprattutto dopo il gesto eclatante che il calciatore del PSG ha fatto per la moglie… un qualcosa che ancora una volta dimostra come il cacciatore sia davvero disposto a tutto pur di rendere felice la donna amata.

Gli ultimi mesi sono stati davvero molto importanti per Mauro Icardi e Wanda Nara costantemente protagonisti dell’attenzione dei media, soprattutto dopo il delicato periodo legato alla crisi matrimoniale che gli ha investiti raccontata dai magazine in Italia, in Argentina e anche in Francia.

La famosissima coppia sembrerebbe aver trovato nuovamente il sereno, anche se i magazine di gossip continua a mantenere concentrata su di loro l’attenzione tra uno scoop e l’altro. A tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di un post sui social network e che dimostra come Mauro Icardi sia davvero disposto a tutto per rendere felice la moglie.

Il clamoroso gesto messo in atto da Mauro Icardi

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, dopo aver vissuto mesi davvero difficili Wanda Nara ha ritrovato la serenità nell’amore e nel suo matrimonio con Mauro Icardi, anche se i gossip relativi a presunto tradimento del calciatore continua ad alimentare le notizie di cronaca rosa.

In questo frangente, però, a tenere banco nel mondo del web troviamo un gesto messo in atto da Mauro Icardi e che ha subito catturato l’attenzione dai fan della coppia, dimostrando come l’amore tra di loro sia molto più forte di quanto i molti ipotizzasse cercando così di mettere a tacere nuovi rumors che recentemente hanno dominato la scena.

LEGGI ANCHE -> Alex Del Piero abbraccia il Real Madrid: ecco il clamoroso retroscena delle ultime ore

LEGGI ANCHE -> Napoli – La pesantissima risposta di Spalletti a Mourinho: scoppia la lite sui social

Tutto per amore di Wanda Nara?

La risposta a questa domanda, a quanto pare, è assolutamente positiva dato che a catturare l’attenzione dei media troviamo carosello di foto che recentemente Wanda Nara ha condiviso nella sua pagina Instagram, dominando la scena nel mondo delle news e non solo.

Lo scatto a cui facciamo riferimento, dunque, ritrae Wanda Nara in posa con un make up da urlo ma la vera chicca è rappresentata dal fatto che a realizzare le foto in questione è stato proprio il marito Mauro Icardi, così come dimostrato dal tag messo dell’influencer e che sottolinea come il calciatore ancora una volta sia pronto e attento a tutte le sue esigenze… anche in campo lavorativo.