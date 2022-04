Allegri fa i conti con una brutta grana: le ultime dall’infermeria parlano chiaro

A poche ore dalla gara contro il Sassuolo Max Allegri deve fare i conti con una pessima notizia: le ultime dall’infermeria non sono affatto rassicuranti, urge subito una sostituzione.

Brutte notizie per la Juventus: un infortunio complica la trasferta contro il Sassuolo. Allegri deve trovare urgentemente un’alternativa.

La Juventus si prepara alla sfida di Serie A di stasera contro il Sassuolo alle 20:45: una partita da vincere per blindare la qualificazione in Champions League. Tuttavia, una brutta notizia complica le scelte di Allegri. Ecco di cosa si tratta.

Juventus, stasera in scena la sfida contro il Sassuolo

La Juve sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi: dopo un inizio complicato la squadra di Allegri si è risollevata, ma non ha mai convinto fino in fondo. Se in questa fase finale di stagione i bianconeri vogliono chiudere in bellezza sono costretti a guadagnare più punti possibili per qualificarsi alla prossima Champions League. La Juve è attualmente al quarto posto a quota 63, dunque una vittoria stasera la porterebbe a 66, a +8 dalla Roma: un risultato che permetterebbe di tirare un sospiro di sollievo ad Allegri e la squadra, che nelle ultime settimane ha sentito la pressione e ricevuto diverse critiche.

Una vittoria risolleverebbe gli umori della dirigenza e dei tifosi, ma Allegri dovrà fare i conti con una pesante assenza.

Questa non ci voleva, si complica la situazione in campo

Allegri studia le mosse da proporre nella gara di stasera dopo il pareggio contro il Bologna. Il tecnico livornese dovrebbe puntare su Danilo e Pellegrini sugli esterni e sulla coppia De Ligt–Bonucci. Chiellini dovrebbe invece partire dalla panchina. In mezzo al campo Zakaria e Rabiot. In attacco confermato Vlahovic con Dybala nuovamente dall’inizio a supporto. Morata è in vantaggio per una maglia da titolare rispetto a Bernardeschi.

Tra i nomi dei giocatori che dovrebbero scendere in campo manca quello di una pedina fondamentale dello scacchiere di Allegri. Il giocatore in questione è Juan Cuadrado, il quale non è stato convocato per la trasferta di Reggio Emilia a causa di un infortunio all’adduttore rimediato durante l’allenamento della vigilia.

Una pessima notizia per Allegri, che nel corso della stagione ha puntato fortemente sull’esterno colombiano.