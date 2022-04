Napoli avvisato: tre offerte caldissime per Koulibaly, lui ha già scelto

Brutta aria in casa Napoli, dove una notizia clamorosa ha scatenato i tifosi nelle ultime ore. Kalidou Koulibaly sarebbe infatti in dirittura d’arrivo con la sua esperienza in maglia azzurra ed avrebbe anche già scelto una destinazione strepitosa.

Il difensore, campione d’Africa con il Senegal, avrebbe tre importanti offerte sul tavolo che valuterà a fine stagione.

Si prospetta, quindi, un’estate caldissima a Napoli con la sensazione che diversi senatori saluteranno la squadra partenopea.

Sogno svanito, rifondazione in vista?

Il Napoli visto questa stagione è un Napoli di vertice che ha lottato fino alla fine per lo Scudetto. Nonostante i partenopei siano ancora matematicamente in corsa, la pesantissima sconfitta con l’Empoli ha ridimensionato completamente le ambizioni per gli uomini di Luciano Spalletti. La distanza dalle due milanesi è aumentata e, a meno di stop clamorosi delle due squadre, riagganciare la vetta entro la fine del campionato è impossibile.

Questo potrebbe essere il canto del cigno di un gruppo che nel corso degli anni ha cambiato pochissimo e che ha fatto sognare i tifosi per anni, con l’unico rammarico di non aver portato a casa il tanto agognato Scudetto. Il primo certo di lasciare il Napoli è il capitano Lorenzo Insigne. Il fantasista di Frattamaggiore non ha trovato l’accordo per il rinnovo e da luglio sarà un nuovo giocatore del Toronto FC. Un altro big in bilico è Dries Mertens. Anche “Ciro” è in scadenza e, nonostante l’amore dimostrato per squadra e città, un accordo per prolungare il contratto appare sempre più un’ipotesi remota.

De Laurentiis potrebbe dire sì, tre big incredibili si fanno avanti

Un altro incredibile addio nelle ultime ore sta facendo veramente tremare i tifosi partenopei. E’ quello di Kalidou Koulibaly diventato negli ultimi tempi uno dei capisaldi della compagine partenopea ed anche uno dei più amati dal pubblico azzurro. Il difensore ex Genk è molto legato a Napoli, ma una permanenza non è più così scontata. Nell’idea di KK ci sarebbe la volontà di misurarsi con nuove realtà e fare nuove esperienze con una sola condizione, lasciare l’Italia. Il senegalese, per rispetto dei suoi tifosi infatti, non vorrebbe trasferirsi in un altro club italiano. Le destinazioni gradite sarebbero tre: Manchester City, Real Madrid e Barcellona il cui interessamento per lui è già un dato di fatto. Le tre sarebbero in grado di contendersi il giocatore a suon di milioni, toccando e forse andando anche bn oltre la valutazione di ottanta milioni fatta dalla dirigenza partenopea.

De Laurentiis sa bene che Kalidou è un elemento essenziale nella rosa azzurra ma, di fronte ad una ricca offerta, la sua cessione potrebbe concretizzarsi. Cessione che permetterebbe al Napoli di rifondare con elementi più giovani il reparto arretrato da affidare a Spalletti. Secondo Fichajes, KK avrebbe anche espresso al suo agente una preferenza verso le destinazioni iberiche, scartando la Premier League. Certamente un grande salto di qualità che lo vedrebbe proiettato nelle competizioni europee ad un gradino altissimo.

Già nel 2018 le due big di Spagna provarono a sondare il terreno, ricevendo però un rifiuto da ADL. L’entourage di Koulibaly è già al lavoro per orchestrare un trasferimento che, sicuramente, farebbe molto discutere.