Allegri non le manda a dire: quella frecciatina sull’ex giocatore bianconero non passa inosservata

Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni decisamente clamorose: la frecciatina all’ex giocatore bianconero non è passata inosservata.

Arrivano parole che lasciano di stucco da parte del tecnico bianconero, le sue affermazioni suonano come una frecciatina verso l’ex giocatore della Juve: tifosi sbalorditi.

Un momento agrodolce quello di Allegri alla Juventus.

Il ritorno del tecnico toscano sulla panchina bianconera, dove in passato aveva vinto ripetutamente, era stato accolto con grande calore dai tifosi della squadra torinese che sognavano un ritorno a quelli che erano i fasti di un tempo.

Sin dalle prime battute è parso però evidente come ci fossero diversi problemi all’interno della rosa e in generale nell’approccio alle partite che hanno determinato una prematura uscita di scena da parte dei bianconeri dalla lotta scudetto.

La terza eliminazione consecutiva agli ottavi di Champions (questa volta per mano del Villareal) e le sconfitte nella Supercoppa Italiana e nella finale di Coppa Italia entrambe con l’Inter hanno segnato la fine di un ciclo di 10 anni consecutivi di vittorie, un dispiacere enorme per i tifosi che hanno spesso criticato sia la squadra che il tecnico oltre che la dirigenza.

L’approdo matematico in Champions raggiunto con molti meno patemi della scorsa stagione è da considerarsi come una magra consolazione all’interno di un momento molto complesso della storia recente bianconera.

L’addio nell’iltima gara interna stagionale da parte di Dybala e Chiellini (due bandiere seppur in diversi modi) hanno segnato un punto di restart per una Juve già proiettata al futuro.

Allegri sembra essere al momento una delle poche certezze per ol prossimo anno e proprio da lui arrivano parole clamorose che spiazzano i tifosi.

Il tecnico della Juventus mette a tacere tutti, ecco la verità sul futuro

Al termine della gara pareggiata per 2-2- contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN.

Il tecnico toscano ha prima di tutto parlato di Giorgio Chiellini, all’ultima in casa con la Juve: “Chiellini? C’è da mettere il video a Coverciano e bisogna insegnare ai ragazzi a difendere”. Una vera e propria investitura in una serata molto emozionante per lui e per Paulo Dybala.

Sull’argentino il mister bianconero si è così espresso: “Le storie però iniziano e finiscono e gli auguro il meglio ovunque andrà”, un’ulteriore conferma dell’ormai prossimo addio del 10 della Juve che lascia i bianconeri dopo 7 anni.

Non solo il “passato” ma anche il possibile futuro imminente dei bianconeri.

Allegri si è infatti concesso una battuta su un ex calciatore della Juve che potrebbe tornare e lo ha fatto spiazzando i tifosi: il nome è quello di Paul Pogba.

Sul centrocampista francese Allegri ha così risposto: “Mi son dimenticato, son passati troppi anni…”

Semplice battuta o provocazione verso l’ex 10 bianconero? La domanda rimane ma il ritorno del francese a Torino non è mai stato così realistico.