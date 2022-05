Perisic rompe il silenzio, ecco il messaggio incredibile che ha scatenato i tifosi

L’esterno croato dell’Inter, grande protagonista di voci di mercato per la prossima sessione, ha lanciato un messaggio ai tifosi.

Ivan Perisic ha vissuto probabilmente la stagione migliore della sua carriera da quando è all’Inter.

Nonostante ciò non è ancora arrivato il rinnovo di contratto con la società meneghina, che nel mercato di gennaio è anche già corsa ai ripari mettendo sotto contratto Robin Gosens, che prenderà l’eredità del croato se dovesse andare via.

La questione dei rinnovi contrattuali è stata piuttosto complessa anche per il connazionale di Perisic, quel Marcelo Brozovic che si è dimostrato imprescindibile per la causa interista, e che alla fine ha rinnovato fino al 2026.

Le prestazioni di Perisic hanno indotto tutto il pubblico interista a chiedere a gran voce il rinnovo di un giocatore che si è dimostrato fenomenale nonostante i 33 anni. L’ex Wolfsburg chiede però una cifra considerevole per il suo rinnovo, cifra che Marotta e Ausilio non sono sicuri di volergli garantire.

A tal proposito si sono registrati nelle ultime ore degli assalti al giocatore da parte di Chelsea e Juventus, che secondo la gazzetta sarebbe vicinissima all’accordo con il giocatore, che si trasferirebbe dunque in bianconero a parametro zero dopo aver strappato proprio ai piemontesi l’ultimo trofeo stagionale disponibile.

Delle voci che vanno in contraddizione con quanto Perisic stesso aveva detto nel 2017, quando ad un tifoso juventino che lo voleva in bianconero rispondeva che non sarebbe mai successo.

Il suo gesto fa capire tutto, quello che accadrà nelle prossime ore è chiarissimo

Le voci del suo trasferimento si sono fatte sempre più insistenti, ma ci ha pensato però lo stesso numero 14 interista a zittirle tutte, almeno per le prossime ore, con un eloquente storia su Instagram.

Il suo “NEVER give up. Fully focused on Sunday” è indicativo di come al momento attuale il croato sia concentrato unicamente sull’ultima di campionato, in cui l’Inter oltre a vincere con la Sampdoria dovrà sperare in un capitombolo del Milan contro il Sassuolo per alzare lo scudetto. Un’ipotesi molto remota a cui Perisic sembra però credere, come testimoniano le sue parole al termine della finale di coppa Italia decisa, come detto, proprio dalla sua doppietta nei tempi supplementari.

Per ora dunque niente bianconeri, il calciatore è pienamente concentrato sul tentare di chiudere al meglio la stagione, magari regalandosi un ultimo trofeo in nerazzurro prima di salutare con ogni probabilità quei colori e quella maglia dopo sei stagioni e tre trofei conquistati.