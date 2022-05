Ansia tremenda per Araujo, fuori dal Camp Nou in ambulanza: ecco le sue condizioni

Attimi di terrore al Camp Nou quando il difensore del Barcellona, Ronald Araujo, ha perso i sensi dopo uno scontro di gioco con il suo compagno di squadra Gavi.

Una terribile testata tra le stelle del Barcellona Gavi e Ronald Araujo ha portato quest’ultimo a essere portato d’urgenza in ospedale in ambulanza durante la vittoria della squadra sul Celta Vigo.

Attimi di terrore al Camp Nou quando durante la partita contro il Celta Vigo di ieri sera l’ambulanza ha trasportato fuori dal campo in ambulanza Ronald Araujo. Il difensore uruguagio è stato portato d’urgenza in ospedale dopo un durissimo scontro aereo con il compagno di squadra Gavi al 62′

Entrambi i giocatori, saltati nello stesso momento per cercare di colpire di testa una palla appena dentro la propria metà campo, hanno subito una violenta testata. Mentre Gavi è rimasto a terra, Araujo ha cercato di rialzarsi per riprendere posto in difesa, prima però di cadere improvvisamente e perdere i sensi. A quel punto è dovuta intervenire l’ambulanza che lo ha preso e trasportato d’urgenza in ospedale.

Gavi invece, fortunatamente per lui, ha potuto continuare la partita. A quel punto il Barcellona era già in vantaggio per 3-1 grazie a un gol di Memphis Depay e a una doppietta dell’ex capitano dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang. Il miglior giocatore del Celta Vigo, Iago Aspas, ha accorciato le distanze nella ripresa, ma l’espulsione di Murillo otto minuti dopo ha compromesso ogni possibile tentativo di rimonta.

Come sta Araujo: ecco le parole di Xavi sulle sue condizioni

Mentre la partita si concludeva con 11 minuti di recupero, il pensiero di tutti era rivolto ad Araujo, che con il tempo è diventato un punto fermo della linea difensiva dei blaugrana. Il club sui propri siti ufficiali ha comunicato: “Ronald Araujo ha subito una commozione cerebrale ed è stato portato in ospedale per sottoporsi a ulteriori test”. Nella conferenza stampa post partita anche Xavi ha tranquillizzato tutti: “Araujo è cosciente, fuori pericolo. Il dottore ci dice di non preoccuparci”.

Notizie che hanno tranquillizzato tutti i tifosi, che per qualche istante hanno temuto il peggio. Il nazionale uruguagio, cresciuto nella cantera della Masìa, ha raggiunto 81 presenze con la maglia del Barcellona nonostante sia solamente un classe ’99. Il suo nome è stato recentemente accostato al Manchester United, ma la sua intenzione è quella di rimanere in Catalogna ancora per tanti anni, come dimostra il nuovo contratto firmato il mese scorso fino al 2026.

Araujo sta meglio e, dopo un naturale periodo di convalescenza, è pronto a riprendersi la titolarità nella difesa del Barcellona.