Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, avete mai visto la loro casa?

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni mostrano la casa che hanno scelta come loro nido d’amore in attesa che arrivi anche il loro primo figlio.

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente nel mirino dell’attenzione del web troviamo le prime immagini della casa che è Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto come nido d’amore per la loro famiglia.

La giovane coppia nel corso delle ultime settimane è tra le maggiori protagoniste di gossip grazie al dolcissimo annuncio fatto da calciatore durante una partita nel campionato di serie A, confermando così il rumors in merito alla gravidanza dell’influencer.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni costruiscono la loro prima casa

A tenere banco nel mondo del web, in queste ore, troviamo la pubblicazione di alcune immagini che raccontano il modo in cui la giovane coppia in questione sta costruendo la propria vita in attesa che nasca il loro primo figlio. In particolar modo, a conquistare i follower del calciatore del Lazio e dell’influencer sono state le immagini condivise da Chiara Nasti nella sua pagina Instagram e che ritraggono parte della casa dove ben presto lei e Mattia Zaccagni andranno ad abitare.

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la giovane coppia ha deciso di uscire allo scoperto solo alcuni mesi fa confermando così i rumors relativi alla loro love story nata durante l’estate del 2021 e che presto sarà la culla perfetta dove accogliere il loro primo figlio.

Le foto dell’abitazione fanno impazzire il web

La nuova casa che ospiterà Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sarà realizzata in men che non si dica, con uno stile moderno e che rispecchierà in toto la personalità dell’influenza e del calciatore. La conferma di quanto detto, non a caso, è arrivata dalla condivisione di una foto inedita che Chiara Nasti ha pubblicato nella sezione stories della sua pagina Instagram.

A conquistare l’attenzione del web, dunque, sono i lavori attualmente in atto in quella che sembrerebbe essere la zona living dell’abitazione Zaccagni – Nasti che ospiterà il soggiorno, messo in risalto da un’ampia vetrata che mostra gli alberi davanti l’abitazione. Una casa quindi bellissima, super chic, e che ben presto diventerà la location preferita dell’influencer per la realizzazione delle sue Instagram stories.