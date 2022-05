Clamorosa indiscrezione riporta Cavani in Italia: è quasi fatta, i dettagli dell’incredibile trattativa

By

È tutto fatto per il ritorno del Matador Cavani in Serie A. Ci sono già i dettagli dell’accordo, manca pochissimo.

Nella prossima stagione la Serie A potrebbe vedere concretizzarsi il ritorno di uno dei suoi più grandi attaccanti, l’uruguagio Edinson Cavani.

Cavani è attualmente in forza al Manchester United, ma sta vivendo una stagione piena di infortuni che ne hanno minato le prestazioni. In Premier League ha giocato solo tredici partite segnando appena due gol (uno contro il Newcastle e uno contro il Tottenham), alle quali si aggiungono quattro partite di Champions League e una di FA Cup.

Una stagione sicuramente non all’altezza delle aspettative del forte centravanti che nella sua carriera ha sempre segnato tantissimo, arrivando anche a diventare il miglior marcatore della storia del PSG con 200 gol all’attivo in 301 partite (ottavo più presente di sempre).

L’anno scorso, al primo anno di United, aveva segnato 10 gol in Premier League e 6 nel percorso che aveva portato i Red Devils fino alla finale di Europa League, persa contro il Villarreal, uno dei quali segnato proprio nella finale di Danzica, durante la quale segnò anche uno degli 11 rigori calciati.

L’Italia è il paese che lo ha portato in Europa e lo ha fatto conoscere al mondo. In Serie A ha vestito le maglie di Palermo e Napoli, collezionando 213 presenze e 112 gol. Bottino che il Matador vuole continuare ad alimentare, anche perché sembra tutto fatto per il ritorno di Cavani nel nostro campionato.

La città sogna, tifosi in visibilio

Il contratto di Cavani scade il prossimo 30 giugno, e sul tavolo di Man Utd e giocatore non ci sono carte per rinnovarlo, motivo per cui il suo prossimo club se lo assicurerà a parametro zero.

E Cavani è pronto a tornare nella sua Napoli, città che lo ha amato e continua a farlo e aspetta da anni di riaccoglierlo tra le sue braccia. Gli infortuni non spaventano, dato che lo scorso anno il Matador ha fatto vedere quello che è ancora capace di fare, risultando decisivo per trascinare la sua squadra ad una finale europea con un gol ai quarti, quattro nelle due semifinali e uno in finale.

La partenza di Insigne è quella che propizia il ritorno di Cavani, con il conseguente spostamento sulla sinistra di Dries Mertens, che compie un ritorno alle origini dato che su quella fascia aveva iniziato la sua esperienza al Napoli, lasciando all’uruguagio il suo posto centrale accanto ad Osimhen. Con il nigeriano, Cavani fa una coppia di ex Ligue 1 che potrebbe dunque trovare in maniera molto facile l’intesa vincente per i partenopei. La trattativa è possibile, i tifosi azzurri aspettano con ansia la sua conclusione. Vedremo a breve se si tratta solo di indiscrezioni caldissime oppure se l’affare si concretizzerà davvero.