Giovanni Di Lorenzo spiazza i fan con una confessione shock: ecco di cosa si tratta

Momento super romantico per il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo, l’atleta ha deciso di rendere speciale una determinata occasione per la propria fidanzata realizzando per lei una sorpresa eccezionale.

Sono trascorsi diversi anni da quando il calciatore Giovanni Di Lorenzo ha fatto accesso al mondo del calcio italiano e diventando oltretutto punta di diamante della squadra del calcio. Recentemente l’atleta ha avuto modo di mettere in campo tutto il suo talento con indosso la maglia della nazionale e contribuendo in modo considerevole alla vittoria ottenuta nel 2021 durante gli Europei 2020.

In questo frangente, inoltre, Di Lorenzo ha sempre mostrato una particolare attenzione per la cura della sua privacy familiare ma l’occasione speciale appena vissuta meritava di essere raccontata conquistando così dell’immediato l’attenzione dei media.

Giorno speciale per Giovanni Di Lorenzo

Ebbene sì, andando oltre ogni aspettativa il difensore del Napoli ha deciso di raccontarsi in parte attraverso la pubblicazione di alcune Instagram stories condivise nella sua pagina Instagram.

Facciamo riferimento a delle immagini che Giovanni Di Lorenzo ha condiviso nella sua pagina Instagram recentemente in occasione della Festa della Mamma, omaggiando così colei che ben presto è diventata la donna più importante della sua vita ovvero la giovanissima fidanzata Clarissa da poco è diventata mamma per la prima volta della figlia avuta dal difensore del Napoli.

“La migliore al mondo…”

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la condivisione di un Instagram stories che Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato nella sua pagina ufficiale. Si tratta di un racconto fotografico che il calciatore del Napoli ha condiviso con i propri tifosi e fan sui social network in vista della Festa della Mamma trascorsa insieme alla compagna Clarissa in un noto ristorante, insieme alla loro figlia nata non molto tempo fa la piccola Azzurra.

A conquistare il popolo del web, insieme alla bellissima sorpresa realizzata dal calciatore, è stata anche la bellissima dedica d’amore che Giovanni di Lorenzo ha scritto di seguito alla foto “Auguri alla mamma migliore del mondo”.