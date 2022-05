L’applauso delle tifoserie commuove tutti: l’omaggio dell’Olimpico è da brividi

By

L’omaggio dell’Olimpico durante Roma-Leicester ha emozionato il mondo del calcio. Gli applausi dei tifosi di ambe tifoserie avevano un destinatario preciso, il quale era presente allo stadio.

La partita tra Roma e Leicester ha generato emozioni e commozione non solo perché i giallorossi hanno raggiunto la finale, ma anche per un altro commovente motivo.

La Roma vince per 1-0 contro il Leicester City allo Stadio Olimpico e vola in finale di Conference League, dove affronterà il Feyenoord. A decidere il match è un gol di Abraham all’11’: Mou riporta i giallorossi in finale dopo 13 anni dall’ultima volta.

Roma-Leicester 1-0: la Roma in finale contro il Feyenoord

La Roma trionfa all’Olimpico grazie al gol di Abraham all’11 e si qualifica per la finalissima di Conference League. L’appuntamento è fissato per il 25 maggio a Tirana, dove la Roma tornerà a giocarsi la vittoria di una finale dopo 31 anni, dopo aver sfiorato la finale di Champions League nel 2018 e quella di Europa League l’anno scorso. Emozioni e felicità allo Stadio Olimpico, dove i tifosi hanno reso magica l’atmosfera, come nelle grandi occasioni.

A sbloccare il match ci pensa Abraham, che con un colpo di testa porta in vantaggio i giallorossi. La Roma fatica a creare ulteriori occasioni, ma allo stesso tempo non ne subisce: i giallorossi restano in controllo del match e si guadagnano la vittoria senza troppi affanni.

Il tributo dei tifosi non passa inosservato: ecco il destinatario del commovente gesto

Al minuto 53 della semifinale un applauso ha unito le tifoserie di Roma e Leicester City, che si hanno dedicato ad un presente allo stadio un sentito e commovente applauso.

Il destinatario dell’applauso è Claudio Ranieri, l’ex allenatore proprio di Roma e Leicester. L’ex allenatore romano ha allenato due volte i giallorossi, mentre con i Foxes ha compiuto un miracolo sportivo che è passato alla storia: la conquista della Premier League da outisiders. Il tecnico è stato applaudito, in quanto inquadrato al 52′ dalle telecamere dello stadio: i tifosi hanno compiuto il gesto spontaneo di dedicargli un sentito applauso in segno di riconoscenza per il suo percorso in ambe squadre.

Un gesto che ha commosso Claudio Ranieri stesso, che con gli occhi lucidi è rimasto sorpreso del gesto dedicatogli e ha ringraziato ripetutamente un intero stadio. Una serata da incorniciare per i giallorossi: sia per la conquista della finale tanto attesa che per il gesto di sportività nei confronti dell’ex allenatore.