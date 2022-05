Milan – Colpo di scena incredibile, salta tutto: niente più cessione, ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore

Una incredibile svolta nella questione riguardante la cessione del Milan sta tenendo banco nelle ultime ore: tifosi increduli, ecco la grandissima novità che riguarda il club.

Il Milan in queste ultime settimane è pienamente concentrato sul campo e sulla possibilità di riportare a casa uno scudetto che manca da ben 11 anni. Il discorso relativo alla cessione della proprietà però continua e pare aver subito una clamorosa sterzata nelle ultime ore.

Mancano solo tre giornate alla fine del campionato e per il Milan potrebbe essere l’inizio di una nuova pagina della sua storia. Infatti, mentre la squadra allenata da Pioli è ancora in lotta per conquistare uno scudetto che avrebbe del clamoroso, la proprietà si appresta a subire delle modifiche.

La trattativa tra il fondo del Bahrain Investcorp ed Elliott sembrava procedere spedita verso la chiusura che sarebbe dovuta avvenire già in questi giorni. Le cifre erano quelle note, ossia un affare da 1,1 miliardi di euro. Le firme sarebbero però arrivate solamente al temine della stagione per evitare di destabilizzare la squadra in vista delle ultime partite del campionato. In pratica pareva tutto definito e, a meno di intoppi, l’affare sarebbe andato in porto.

Investcorp vuole riportare il Milan tra i 10 top club europei sia a livello di risultati sportivi che a quello di ricavi e fatturato. Le intenzioni sono quelle di insistere per la costruzione del nuovo stadio e di andare alla ricerca di giocatori di livello funzionali al progetto tecnico di Pioli.

È una lotta all’ultimo minuto: la concorrenza scalpita per averlo

Tutto però non è ancora deciso, visto che sembra che una nuova cordata sia entrata in gioco e stia cercando di soffiare il Milan a Investcorp. Infatti dall’Inghilterra e in particolare da Sky News è arrivata l’indiscrezione che vorrebbe l’azionista del Liverpool tentare un colpo di coda che avrebbe del clamoroso. RedBird Capital Partners possiede una partecipazione di minoranza nel Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool, e avrebbe già contattato Elliott per trovare un accordo.

RedBird è stata fondata da Gerry Cardinale, un ex partner di Goldman Sachs, e gestisce 6 miliardi di dollari di investimenti in diversi settori. Ha anche fondato una società di acquisizione per scopi speciali quotata negli Stati Uniti, chiamata RedBall, che ha raggiunto un accordo da 1,3 miliardi di dollari per rendere pubblica SeatGeek, una piattaforma di biglietteria online. Lo stato di un’eventuale trattativa tra il nuovo acquirente ed Elliott ancora non sarebbe chiaro ma, secondo Sky News, un accordo potrebbe addirittura essere già raggiunto in pochi giorni. E non sarebbe neanche esclusa la possibilità che le tante offerte formulate dai vari fondi per il Chelsea siano dirottati proprio sul Milan.

Nel frattempo né RedBird, né Elliott e né Investcorp avrebbero smentito la notizia, segno che qualcosa dietro le quinte potrebbe essere effettivamente successo. La situazione è in evoluzione e al termine della stagione tutto sarà sicuramente più chiaro.