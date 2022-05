Roma – Scambio clamoroso in vista, Mourinho non ci pensa due volte

I giallorossi pianificano le mosse per la prossima finestra di calciomercato. La dirigenza vuole regalare all’allenatore un centrocampista.

La Roma di Mourinho si prepara ad affrontare nei migliori di modi questo finale di stagione. La Champions non è più un obiettivo possibile, ma i giallorossi vorrebbero regalare un trofeo ai tifosi.

La Roma si prepara al mercato estivo in avvicinamento. La formazione giallorossa ha come primo obiettivo di mercato un centrocampista da regalare a José Mourinho. Il sogno del portoghese rimane quello di portare Xhaka a Roma, ma da un po’ di tempo nel club ha perso piede un’altra mossa.

I giallorossi avrebbero individuato un giovane centrocampista che quest’anno si sta facendo notare per le prestazioni, il buon rendimento e per la sua qualità in campo. Classe ’99 che nel corso della stagione ha giocato sia come centrocampista centrale che come mediano e all’occorrenza anche da trequartista.

Sul giovane calciatore c’è l’interesse di molti top club tra cui Milan, Juventus e Napoli. Questa estate si prevede, dunque, un’asta per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista che viene valutato intorno ai 15 milioni di euro.

Pinto ha l’asso nella manica per portare il giocatore a Roma

Il centrocampista del Bologna, 23 anni, tre gol e 3 assist in questo campionato, ha un contratto in scadenza nel 2023. Per questo la sua valutazione attuale pare essere troppo alta.

Tiago Pinto però avrebbe delle contropartite da offrire alla società emiliana per Svanberg. Infatti la società giallorossa a giugno ha intenzione di liberarsi di alcuni giocatori poco utilizzati dall’allenatore o che sono stati tagliati fuori dal progetto.

Pinto infatti sembrerebbe intenzionato a voler offrire come scambio Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo arrivato alla Roma due anni fa e che ora è in prestito al Getafe. Il giocatore a fine giugno vedrà il proprio contratto scadere, quindi c’è anche la possibilità che il giocatore si trasferisca altrove a parametro zero.

In alternativa il dirigente della Roma avrebbe intenzione di proporre Diawara, che già a gennaio aveva le valigie in mano. Il classe ’97 non piace a Mourinho che infatti lo ha utilizzato solo tre volte in questa stagione. Bologna potrebbe essere la meta giusta per ricominciare la parentesi romana dove si è visto poco.