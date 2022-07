Un grandissimo campione si sarebbe offerto a Inzaghi lasciando tutti senza parole, ma arriva la smentita dal diretto interessato: qual è la verità?

Un’occasione davvero inattesa per l’Inter, il giocatore si è già proposto al club tramite i suoi agenti, i nerazzurri ci stanno seriamente pensando: ecco il possibile colpo a costo zero.



Un inizio d’estate indubbiamente esaltante per tutti i tifosi dell’Inter. I nerazzurri hanno subito reagito allo scudetto perso e si stanno muivendo con grande velocità ed intelligenza sul mercato per regalare ad Inzaghi una rosa ancor più forte dell’ultimo anno. Il grande colpo è indubbiamente il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. Il belga tornerà quindi a vestire nerazzurro con la formula del prestito oneroso per un anno ricomponendo la coppia dello scudetto con Lautaro Martinez.

Oltre al giocatore di proprietà del Chelsea sono arrivati a Milano altri tre interessanti colpi. Mkhitaryan è il giocatore di esprienza e qualità in uscita dalla panchina o anche titolare che mancava alla rosa di Simone Inzaghi così come mancava Asllani, l’albanese ex Empoli è reduce da una grandissima stagione in toscana e sarà ora chiamato al salto di qualità. Assieme a loro è poi arrivato a San Siro anche Bellanova, terzino ex Cagliari che andrà a svolgere il compito di vice Dumfries.

In attesa della possibile uscita di Milan Skriniar l’Inter si è già mossa per rinforzare la difesa. Bremer e Milenkovic sono stati bloccati ma non sono da escludere ingressi di altre squadre che possano complicare le due trattative. Per tutelarsi l’Inter sta dunque pensando ad altre soluzioni raggiugnibili anche senza l’addio di Skriniar, la possibilità che si è aperta nelle ultime ore potrebbe essere la giusta soluzione cercata dai nerazzurri.

Un campione d’Europa si propone all’Inter, i nerazzurri valutano la situazione ma lui smentisce

Come già anticipato, l’Inter sta valutando con estrema serietà diverse ozpioni per rinforzare il pacchetto difensivo. Il possibile addio di Skriniar, su cui resta il forte pressing del PSG, e l’addio di un veterano come Ranocchia, obbligano il club meneghino ad inserire in rosa nuovi elementi.

Le difficoltà a chiudere le piste che portano a Bremer e Milenkovic, entrambi già bloccati ma legati alla situazione uscite dell’Inter, stanno portando i nerazzurri a prendere in considerazione uno svincolato di lusso come David Luiz.

Il 35enne brasiliano è dal 2021 in forza al Flamengo ma il suo contratto scadrà il 31 dicembre prossimo. Per questo motivo, l’ex Chelsea ed Arsenal, si sarebbe proposto all’Inter tramite i suoi agenti e i nerazzurri starebbero seriamente valutando l’ipotesi.

Nelle ultime ore è però arrivata la smentita dello stesso David Luiz il quale definito la notizia una “Fake news”. Parole che hanno comunque lasciato dei dubbi visto che la sua esperienza in Brasile non è ancora formalmente terminata.

Per ora dunque sembrerebbero solo voci e il centrale brasiliano, come detto da lui stesso, sarebbe pienamente concentrato solo sul sul suo attuale club, l’ipotesi non è però da scartare e anzi la pista va comunque monitorata con il passare delle settimane.