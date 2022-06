Lukaku, le immagini dell’arrivo: tifosi impazziti, ecco cosa è accaduto

Festa grande nella Milano nerazzurra, è giunto il momento del grande ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. L’arrivo dell’attaccante belga ha mandato in visibilio i tifosi.

Grande colpo della dirigenza dell’Inter con Marotta e Ausilio che sono riusciti in una trattativa apparentemente impossibile.

Il belga, durante la stagione con il Chelsea, aveva mandato segnali d’amore ai nerazzurri.

Marotta e Ausilio escono il colpo dal cilindro: Lukaku torna all’Inter

Tutto ebbe inizio da una galeotta intervista dove il belga chiese scusa ai tifosi dell’Inter per aver lasciato la squadra e promise che un giorno sarebbe tornato. Non tutti si aspettavano, però, che ad un anno da quell’addio Romelu Lukaku sarebbe tornato a vestire la maglia nerazzurra. Nell’esodo della scorsa estate che ha portato alla separazione con Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain, e Antonio Conte, anche Lukaku fu venduto per rimpinguare i conti nerazzurri. L’offerta del Chelsea da 115 milioni era irrinunciabile e anche Big Rom sognava di imporsi con i blues. Pochi mesi dopo il belga non si trova bene a Stamford Bridge ed inizia a mandare segnali all’Inter. Beppe Marotta ha fiutato l’affare ed iniziato a discutere con l’entourage del giocatore per capire le reali possibilità.

Le difficoltà di Lukaku al Chelsea e il cambio di proprietà con l’ingresso di Todd Boehly, hanno spianato la strada alla Beneamata che, sfruttando la voglia del Chelsea di non svalutare un giocatore pagato 115 milioni meno di un anno prima, ha strappato un prestito oneroso per assicurarsi il belga.

Lukaku arriva a Milano, tifosi entusiasti lo accolgono in aeroporto

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter ha mandato in estasi i tifosi nerazzurri che, appena saputo dell’imminente arrivo in città dell’attaccante, si sono precipitati all’aeroporto di Linate ad aspettare Big Rom. Atterrato all’alba il belga si è lasciato andare a qualche foto con la sciarpa nerazzurra e a poche ma chiarissime parole: “Sono troppo contento“.

Il giocatore è stato accompagnato dai sostenitori anche sotto la sede del CONI di Milano, dove ha sostenuto le visite mediche per l’idoneità sportiva. Dopo ore di attesa i tifosi non vedono l’ora di rivedere Big Rom in campo con la maglia nerazzurra dell’Inter per provare a conquistare titoli insieme.