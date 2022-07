Intreccio di mercato fra Inter e Juve: proposta di scambio sul tavolo, decisione già presa

Inter e Juve sono al centro di una sorprendente trattativa di mercato: le società parlano di uno scambio fra top player. La decisione è già presa.

Nerazzurri e bianconeri si parlano sul mercato: le due società danno il via ad un imprevisto intreccio di mercato.

Inter e Juve sono fra le società più attive sul mercato. I nerazzurri hanno già chiuso per gli arrivi di Lukaku, Asllani, Onana, Mkhitaryan e Bellanova, mentre i bianconeri sono in attesa delle ufficialità per Cambiaso, Pogba e Di Maria. Entrambe le squadre attendono altri rinforzi, ma molto dipenderà dalle operazioni in uscita: le dirigenze sono al lavoro per completare le rispettive rose nel minor tempo possibile.

Intanto, sta nascendo la possibilità che vada in scena uno scambio fra le rivali di sempre: la decisione è già stata presa.

Proposta di scambio imprevista: arriva la risposta dell’Inter

L’Inter è già a buon punto sul mercato: ora gli obiettivi sono Bremer, Milenkovic (se parte Skriniar) e Dybala, ma la pista che porta all’argentino è molto più fredda rispetto a due settimane fa.

Nei prossimi giorni arriveranno le ufficialità dei colpi elencati in precedenza e Inzaghi attende tutti i rinforzi in ritiro per preparare al meglio la prossima stagione.

In casa Juve, invece, la situazione è più articolata. Dopo gli addii di Dybala, Bernardeschi, Chiellini e Morata è in corso una minirivoluzione. Inoltre, potrebbe esserci anche una cessione eccellente, ovvero quella di De Ligt (l’AD Arrivabene ha fatto capire che l’olandese ha chiesto di andare via). Dopo aver praticamente chiuso con Cambiaso, Pogba e Di Maria, la dirigenza è al lavoro per trovare altri rinforzi.

In particolare, uno degli obiettivi principali è una punta che possa far rifiatare Vlahovic: da qui sarebbe nata un’idea che porta ad uno scambio fra Dzeko e Cuadrado.

Secondo alcune indiscrezioni, la Juve avrebbe avanzato questa proposta all’Inter: Dzeko è un profilo da sempre gradito, mentre Cuadrado non sarebbe più intoccabile.

Tuttavia, i nerazzurri avrebbero immediatamente declinato l’offerta dei bianconeri. L’attaccante bosniaco, infatti, rientra ancora nei piani di Inzaghi e le corsie esterne sono già sistemate con l’arrivo di Bellanova.

L’ex Roma è stato dato come partente certo dopo l’arrivo di Lukaku, ma l’Inter gli ha comunicato che non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire. Inzaghi lo stima e lui stesso avrebbe espresso la volontà di rimanere a Milano: un ulteriore indizio della sua permanenza è la scelta del numero di maglia di Lukaku. Il belga, che ha sempre indossato il 9, ha scelto il 90 senza nemmeno chiedere a Dzeko di cambiare numero.

La Juve, dunque, cercherà altrove la nuova punta. Secondo alcune voci, l’obiettivo principale sarebbe Marko Arnautovic: l’austriaco del Bologna è reduce da una stagione molto positiva e i rossoblù vorrebbero tenerlo. Ad oggi, comunque, non risulta una trattativa già avviata.