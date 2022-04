Atalanta – il difensore non si frena: quello che ha detto sulla sua ex squadra è incredibile

Uno dei calciatori più rappresentativi della squadra nerazzurra ha rilasciato delle dichiarazioni completamente inaspettate che hanno scaldato non poco l’ambiente della tifoseria.

Un difensore dell’Atalanta ha rilasciato delle dichiarazioni che non sono affatto piaciute ai tifosi. Ecco le sue parole.

Non è un segreto che in casa Atalanta si punti all’obiettivo Champions. A metà stagione sembrava un fatto possibile e vicino, mentre con il passare delle giornate e con la rimonta in campionato della Juventus i piani si sono inclinati e la classifica parla chiaro: se la Dea vuole trovare un posto nella massima competizione europea deve vincere sempre e sperare in qualche passo falso dei bianconeri in queste ultime settimane restanti di Serie A.

Atalanta, l’apporto del difensore

La grande stagione dell’Atalanta è in parte merito di un difensore arrivato a Bergamo nella scorsa estate. Il giocatore in questione è in prestito dalla Juventus e tutto porta a pensare che resterà per un’altra stagione alla Dea, in quanto ha dichiarato che nel club bergamasco si trova benissimo e che la sua intenzione è proprio quella di restare.

Il giocatore in questione è il difensore dell’Atalanta Merih Demiral, il cui apporto in questa stagione è stato determinante. Il difensore ha infatti collezionato 32 presenze, impreziosite da 2 gol e 2 assist. Demiral ha dichiarato che l’obiettivo adesso è quello di fare il meglio possibile sia in campionato che in Europa League, dove la sfida per arrivare fino al fondo della competizione è entrata nel vivo. Ma occhio alle sue parole su un’altra questione.

Demiral fa imbestialire i tifosi: le parole sulla Juve scatenano la polemica

A far imbestialire i tifosi ci hanno pensato delle sue dichiarazioni che hanno deluso i tifosi. Demiral si è confessato in un’intervista rilasciata a Tuttosport in cui ha parlato della stagione vissuta finora e del suo futuro.

Il difensore ha confessato che all’Atalanta si sente a casa perché sente la fiducia di Gasperini e dell’ambiente. Ha inoltre detto che sente la vicinanza dei tifosi, che sono molto vicini alla squadra.

Tuttavia, Demiral avrebbe anche fatto arrabbiare i tifosi della Juventus, la sua ex squadra, in quanto ha dichiarato che non teme i bianconeri e che l’Atalanta in questo rush finale può tranquillamente superarla in campionato. Il guanto di sfida ai bianconeri è lanciato: un fatto che allontana il difensore dal suo ex club.