Atalanta – Furia Gasperini, quel gesto inaspettato non è piaciuto ai tifosi: è scontro aperto

Dopo il rocambolesco pareggio rimediato contro il Torino Gian Piero Gasperini torna a far parlare di sé. Quel gesto inaspettato non è piaciuto affatto.

Atalanta e Torino hanno dato vita a una vera e propria battaglia che si è conclusa con un pirotecnico 4-4. La Dea, che con una vittoria avrebbe superato contemporaneamente Lazio e Fiorentina, ha recriminato per qualche decisione arbitrale.

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro l’Udinese maturata nel pareggio, l’Atalanta aveva una ghiottissima occasione contro il Torino. Con i tre punti gli uomini di Gasperini si sarebbero infatti portati al sesto posto solitario con 57 punti.

Già solamente dopo 4′ il Torino passa in vantaggio con Sanabria che, servito in mezzo da Praet, non può sbagliare da pochi passi. L’Atalanta però reagisce subito trovando prima il gol del pareggio e poi quello del vantaggio. L’arbitro, il signor Abisso, concede un calcio di rigore ai bergamaschi per un intervento di Rodriguez su Zappacosta; Muriel non sbaglia. Passano pochi minuti e uno schema da calcio d’angolo porta al raddoppio di De Roon che la mette dove Milinkovic-Savic non può arrivare. Prima della fine del primo tempo c’è un rigore (dubbio) anche per il Torino per un intervento di Freuler su Sanabria: Lukic va sul dischetto e fa 2-2.

Nel secondo tempo altro rigore concesso da Abisso per i piemontesi per atterramento di Toloi su Pobega: segna ancora Lukic, alla sua seconda doppietta consecutiva. Passano pochi secondi e su un cross al centro di Sanabria è Remo Freuler a deviare sfortunatamente nella propria porta. Nel finale l’Atalanta va all’assalto: prima Pasalic, imbeccato da uno scatenato Muriel, accorcia le distanze e poi lo stesso attaccante colombiano segna il quarto rigore della partita assegnato per un fallo di mano di Zima.

LEGGI ANCHE –> Inter – Le parole di Mourinho fanno scalpore, sul web si scatena la polemica

Ecco cosa si nasconde dietro quell’episodio incredibile: una verità scottante

Le polemiche sono maturate nel post-partita quando invece di Gian Piero Gasperini si è presentato ai microfoni il vice allenatore Tullio Gritti, che ha parlato della contrarietà degli arbitri nei loro confronti durante tutto l’arco della stagione e di come l’Atalanta dia fastidio a qualcuno quando è in alto in classifica.

Né alla società né ai tifosi è però piaciuto che Gasperini non abbia messo la faccia in prima persona nonostante forse comprensibilmente arrabbiato per l’andamento della partita. Quello che è sembrato è stato più che altro un voler declinare la sua responsabilità, il che lo mette ancora di più in bilico soprattutto dopo le ultime indiscrezioni che lo vorrebbero già fuori dalla panchina dell’Atalanta. È possibile anche che Gasperini possa essere distratto dalle ultime voci di mercato che lo vorrebbero vicinissimo al Napoli nella prossima stagione.

LEGGI ANCHE –> Dybala in Spagna è ufficiale: ecco il vero motivo del viaggio, la foto conferma tutto!

Tutta questa situazione, esasperata da questa sua assenza in conferenza stampa, ha fatto non poco arrabbiare i tifosi e la società farà le sue considerazioni in merito.