Inter – Colpo di scena! Inzaghi si lascia scappare l’amara verità: “Non è stata colpa di Radu”

Simone Inzaghi non ha condiviso le critiche a Radu e ha espresso la sua opinione, scatenando non poche polemiche: la sua sorprendente dichiarazione ha lasciato tutti a bocca aperta!

La sconfitta dell’Inter al Dall’Ara contro il Bologna ha complicato e non poco i piani scudetto dei nerazzurri. A quattro giornate dal termine il club allenato da Simone Inzaghi deve sperare in un passo falso del Milan per provare a raggiungere il ventesimo scudetto della sua storia.

Questo campionato di Serie A continua a riservare sorprese e l’impressione a quattro giornate dal termine è che possano non essere ancora finite. L’Inter di Simone Inzaghi, reduce da cinque vittorie consecutive (compresa quella in Coppa Italia contro il Milan), sembrava lanciatissima verso lo scudetto dopo le ultime convincenti prestazioni. Tra i nerazzurri e la vetta della classifica c’era solo la partita contro il Bologna, recupero della prima giornata di ritorno.

L’inizio della partita è stato dei migliori, con il meraviglioso gol di Ivan Perisic a portare in vantaggio l’Inter dopo appena tre minuti di gioco. Con il Bologna ancora stordito per l’inizio shock, la squadra di Inzaghi ha avuto più di un’occasione per raddoppiare senza però riuscire a sfruttarle. Poco prima della mezz’ora di gioco Barrow ha il tempo di guardare in area di rigore e crossare per Arnautovic che, perso dalla difesa nerazzurra, trova di testa il gol del pareggio.

L’Inter accusa il colpo e non riesce più ad alzare i ritmi per tutta la partita. Nonostante vada più volte vicino al gol, nel finale è il Bologna a trovare il vantaggio con un pasticcio di Radu che permette a Sansone di insaccare da due passi. I nerazzurri escono dal Dall’Ara con zero punti e tanti rimpianti per una corsa scudetto che ora si complica maledettamente.

Inzaghi chiarisce che cosa è accaduto in campo, i tifosi si dividono

Al termine della partita, un deluso Simone Inzaghi si è presentato davanti alle telecamere per analizzare la sconfitta della sua squadra. Ovviamente il 24enne portiere rumeno, Ionut Radu, alla sua prima presenza in questo campionato, è stato imputato quale effettivo protagonista in negativo della gara per il suo errore sul secondo gol del Bologna.

Inzaghi ha voluto difendere il suo giocatore, sceso in campo per l’infortunio dell’ultima ora di Handanovic. Il mister nerazzurro ha dichiarato: “Deve stare tranquillo, è un ottimo portiere. Aveva giocato bene con l’Empoli (in Coppa Italia) e si allena sempre bene. Ha la fiducia mia e dei suoi compagni. Gli infortuni individuali vanno messi in preventivo, se fosse accaduto sul 3-0 sarebbe stato diverso”. Secondo l’allenatore dell’Inter però la colpa della sconfitta è da imputare soprattutto alla difesa nell’occasione del gol del pareggio di Arnautovic. “Con la posta in palio così alta, non si può subire una rete così in totale controllo. Certo, la marcatura doveva essere più stretta, ma soprattutto Musa Barrow ha avuto diversi secondi per crossare. Non si doveva concedere, era evitabile”.

I tifosi dell’Inter si sono divisi su quello che ha detto Inzaghi: c’è chi imputa la responsabilità della sconfitta esclusivamente a Radu e chi invece, come Inzaghi, ritiene che la difesa si sia macchiata di più colpe.