CLAMOROSA ULTIM’ORA – Mino Raiola non è morto! La smentita arriva da lui stesso, social in tilt

Il noto procuratore di tanti campioni di calcio è ricoverato

Mino Raiola, classe 1967, a gennaio aveva subito un intervento ed era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano.

Raiola nasce a Nocera Inferiore prima di trasferirsi in Olanda con la famiglia, ad Haarlem, dove cresce e lavora come cameriere nella pizzeria di famiglia. Mino è appassionato dello sport più famoso del mondo e 20 anni diventa responsabile del settore giovanile dell’Haarlem, per poi successivamente ricoprire la carica di direttore sportivo del club olandese.

Impara sette lingue: olandese, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese e italiano e fonda con i soldi guadagnati la Intermezzo spa, una società di intermediazioni che si occupa di curare gli interessi dei calciatori.

La svolta arriva nel 1992 quando Mino riuscì a fare da mediatore per il passaggio di Bryan Roy al Foggia. L’anno dopo fece da mediatore nella trattativa tra Ajax e Inter per Bergkamp e Jonk.

Mino Raiola il super procuratore

Ibrahimovic, Lukaku, De Light, Haaland, Donnarumma sono i nomi di alcuni dei giocatori assistiti dall’ex procuratore. Nel 2020, secondo Forbes, Raiola tra i procuratori è quarto con un fatturato da 84,7 milioni di dollari avendo chiuso affari per 847,7 milioni di dollari.

Negli ultimi anni Mino Raiola assieme a Mendes, Barnett e Manasseh ha creato un’associazione di procuratori in aperto contrasto con la Fifa e il suo proposito di riformare la categoria.

Uno dei procuratori del mondo del pallone più potente è ricoverato in ospedale in gravi condizioni a causa di una grave malattia. Lo scorso gennaio Raiola era stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per via di una patologia polmonare non dovuta a un’infezione da Covid. Lo staff precisò che si trattava di controlli programmati da tempo.

Nel primo pomeriggio vari siti di informazione hanno dato la notizia della morte del super procuratore. Notizia però smentita direttamente dallo stesso Mino Raiola che ha affidato a Twitter le sue parole. Anche Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele ha commentato le voci sullo stato di salute del procuratore Mino Raiola.