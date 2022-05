Chi è la bambina ritratta in foto? Oggi è la fidanzata di un famosissimo calciatore del Milan

I riflettori del web si concentrano sulla bambina ritratta in foto, lei che recentemente è balzata all’attenzione dei media grazie ad un’importante relazione d’amore con un noto calciatore del Milan. Avete capito, dunque, di chi stiamo parlando?

Ebbene sì a lasciare senza parole ancora una volta il popolo del web troviamo una foto condivisa da un noto personaggio del web, in vista di un’occasione molto speciale, la quale la ritrae bambina con una lunga serie di sogni nel cassetto senza mai immaginare ciò che nella sua vita sarebbe successo.

Si tratta di un post che men che non si dica ha fatto il giro del web grazie alla bellezza stratosferica mostrata dalla ragazza in questione già dall’infanzia, un’immagine che in men che non si dica è subito diventata virale in men che non si dica.

Chi è la bambina ritratta in foto?

Capelli biondi e lunghi e sguardo dolcissimo, inutili un momento potrebbe sembrare anche Alice Campello ma, in realtà, si tratta di un altro volto noto dei social network e del gossip italiano.

La bambina ritratta in foto, dunque, è una modella e social influencer che recentemente ha fatto capitolare il cuore di Sandro Tonali, nonché cacciatore e centrocampista Del Milan… stiamo parlando proprio della modella Giulia Pastore.

Una foto speciale per un giorno importante

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, la foto condivisa nel corso delle ultime ore nella sezione Instagram stories nella pagina di Giulia Pastore.

Facciamo riferimento ad una bellissima fotografia che la giovanissima Giulia ha scelto in occasione della Festa della Mamma, al fine di celebrare nel migliore dei modi la ricorrenza è ringraziare la madre di tutto l’amore e l’affetto riservatole durante il suo percorso di vita. Immagine che men che non si dica ha conquistato anche i fan della modella e tifosi di Sandro Tonali, facendo il giro del web che diventando una delle immagini simbolo della festività dedicata a tutte le mamme del mondo.