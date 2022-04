Atalanta – Gasperini negativo sul recupero: Zapata in forse, saltano in tre

La gara di Europa League contro il Lipsia ha lasciato l’amaro in bocca a Gian Piero Gasperini: le sue parole alimentano la tensione nei tifosi.

Nonostante la grandissima prestazione di ieri sera, l’Atalanta ha portato a casa solo un pareggio contro il quotatissimo Lipsia di Domenico Tedesco. I discorsi qualificazione sono ancora tutti apertissimi, ma Gasperini ha preoccupato e non poco i tifosi con le sue dichiarazioni.

Dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato, l’Atalanta era attesa dalla sfida di andata dei quarti di Europa League contro il Lipsia. Visto il distacco dal quarto posto accumulato negli ultimi mesi, quella europea è diventata la strada più rapida ma anche quella più insidiosa per la conquista di un posto in Champions League anche nella prossima stagione. E ancora una volta l’Atalanta ha risposto presente giocando una grandissima partita.

Il solito Luis Muriel, già protagonista contro il Bayer Leverkusen agli ottavi, ha portato in vantaggio gli orobici con un gol dei suoi di altissima fattura tecnica. La Dea sembrava in controllo della partita fino a quando Demiral non ha steso Nkunku all’interno dell’area di rigore. Sul dischetto si è presentato l’ex Milan André Silva che, però, si è fatto ipnotizzare da uno strepitoso intervento di Musso. Quando il pericolo sembrava sventato, un cross nell’area di rigore neroblu è stato però involontariamente deviato nella propria porta da Zappacosta, riportando il punteggio in parità.

L’Atalanta ha reagito collezionando varie occasioni per riportarsi in vantaggio, d’altro canto nel finale è stato il Lipsia a sfiorare il 2-1 per più volte. Alla fine la partita è terminata con un pareggio e tutto si deciderà al Gewiss Stadium fra una settimana.

Il percorso si complica, Zapata non convince e non solo

A fine partita Gasperini ha voluto vedere il bicchiere mezzo vuoto per il risultato raccolto dalla squadra. L’Atalanta aveva la partita in pugno e il pareggio sta stretto per tutte le occasioni avute e non finalizzate rispetto agli uomini di Tedesco. Il rigore parato da Musso ha scatenato troppi festeggiamenti facendo abbassare la concentrazione sul gol preso pochi secondi dopo.

Tuttavia a preoccupare di più Gasperini sono le condizioni fisiche di alcuni pilastri della rosa, i cui recuperi potrebbero non avvenire nell’immediato. Nel frattempo ieri sera i tifosi della Dea hanno ritrovato in campo Duvan Zapata dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per più di quattro mesi. Gasperini lo ha visto pronto per giocare ed è convinto possa dare una grossissima mano in questo finale di stagione.

Più serie invece le questioni relative a Djimsiti, Toloi e Maehle, ai quali ieri si è aggiunto Freuler uscito al 67′ per un problema muscolare alla gamba destra. Per quanto riguarda i primi tre, i tempi di recupero sono ancora molto incerti ma nessuno dovrebbe farcela per il prossimo match di campionato contro il Sassuolo. Per il centrocampista svizzero Gasperini ha dichiarato come non si tratti di un infortunio grave, ma che potrebbe concretamente tenerlo fuori per le prossime tre partite della Dea.

Assenze pesanti che influiscono e non poco sulle scelte che Gasperini potrà fare da qui in avanti. L’Atalanta è attesa da un finale di stagione infuocato che vuole portare a termine nel migliore dei modi possibile.