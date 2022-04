Atalanta – Ancora guai per Gasperini: periodo nero, finisce di nuovo infortunato

Gian Piero Gasperini perde un pezzo dopo l’altro, ma quello che è accaduto durante l’ultimo allenamento nessuno poteva aspettarselo: il nuovo infortunio condiziona tutto.

Notizie inaspettate in casa Atalanta: un giocatore si è infortunato e non sarà a disposizione di Gasperini.

Gian Piero Gasperini non avrà a disposizione un pilastro importante della sua squadra per le prossime uscite della Dea. Il giocatore si è infortunato in allenamento dopo essere tornato a disposizione del tecnico da qualche settimana. Ecco le sue condizioni.

Atalanta, lo sprint finale in Serie A e in Europa League

L’Atalanta si trova in un momento decisivo della stagione. In Serie A se vuole guadagnarsi un posto in Europa deve fare punti nelle prossime partite, a partire dalla sfida di lunedì sera contro l’Hellas Verona e sperare in qualche passo falso di Roma e Lazio.

In Europa League, invece, ha ottenuto un buon pareggio in casa del Lipsia nella gara d’andata dei quarti di finale in una partita che, nonostante non abbia decretato una vincente, è stata avvincente. Il gol della Dea è arrivato grazie ad un ispirato Muriel che su assist di Zappacosta ha infilato il pallone sotto al sette. Il pareggio dei tedeschi, invece, è arrivato grazie ad Orban che con una zampata vincente ha piazzato la palla in porta per l’1-1. Il ritorno a Bergamo decreterà chi passerà in semifinale: il Gewiss Stadium è pronto a sostenere la Dea nell’impresa.

Una brutta tegola per il tecnico della Dea, urgente trovare un sostituto

Gasperini perde di nuovo un giocatore fondamentale. Il calciatore in questione è Josip Ilicic, che si deve di nuovo fermare. Il centrocampista sloveno era fuori dal 9 gennaio per problemi personali legati ad un malessere che lo assale da mesi. Gasperini aveva parlato con la massima descrizione della sua situazione, affermando che la squadra lo avrebbe riaccolto quando la sua serenità glielo avrebbe consentito.

Ilicic era tornato ad allenarsi qualche giorno fa, prima della gara contro il Lipsia. Quando il suo ritorno in campo sembrava vicino, però, ha subito una contrattura durante l’allenamento che lo ha costretto ad un ulteriore stop.

Per Gasperini le condizioni fisiche di Ilicic al momento sarebbe precarie, dunque il suo ritorno in campo è al momento improponibile.