Il famoso ex dirigente della Juve parla chiaro: “VAR contro i bianconeri”

Parole che faranno discutere quelle rilasciate da un noto ex dirigente della Juventus: i giochi sono fatti, ecco chi vincerà lo scudetto.

Continuano ad arrivare dal mondo bianconero ulteriori polemiche sugli arbitraggi a sfavore della squadra allenata da Massimiliano Allegri. A parlare è un personaggio che ha fatto molto discutere nella storia recente del club.

La Juventus sta ancora assorbendo i postumi della sconfitta interna contro l’Inter che ha definitivamente tagliato fuori i bianconeri dalla corsa scudetto. Visto il pareggio del Milan contro il Bologna, se la squadra di Allegri avesse ottenuto i tre punti sarebbe stata a soli cinque punti dalla vetta, candidandosi fortemente per la vittoria finale.

Invece, dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Villarreal, i tifosi bianconeri sono andati incontro a un’altra delusione stagionale. Adesso alla Juventus rimane solamente la Coppa Italia per non rimanere a bocca asciutta dopo più di un decennio di trofei. Lo scontro diretto contro l’Inter è stato deciso da un rigore di Calhanoglu e da un arbitraggio molto discusso dalla parte bianconera.

L’arbitro Irrati e il VAR Mazzoleni hanno subito molte critiche per molteplici decisioni: quella di concedere il rigore per il contatto di Morata su Dumfries, quella di far ripetere il penalty inizialmente parato da Szczesny e infine per non aver assegnato il tiro dagli undici metri per il contatto Zakaria-Bastoni. Episodi che hanno scatenato la rabbia dei bianconeri nel finale e che hanno portato all’espulsione di De Sciglio a tempo scaduto.

La dichiarazione che alimenta le polemiche, Juve penalizzata

Con questa sconfitta la Juventus ha accumulato otto punti dalla vetta, estromettendosi dalla lotta scudetto che ora rimane definitivamente a tre. La squadra di Allegri deve pensare a consolidare il quarto posto per ottenere un piazzamento nella prossima Champions League, resistendo agli assalti di Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina. Tra le varie polemiche arbitrali che avrebbero escluso i bianconeri dalla bagarre per il titolo, arrivano anche quelle di una vecchia conoscenza del mondo Juventus: Luciano Moggi.

Moggi è stato un ex dirigente di molti club italiani tra cui la Juventus, con cui ha vinto cinque scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe Italiane, una Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa Europea e una Coppa Intertoto. Nel 2006 è stato coinvolto nello scandalo di Calciopoli, in cui ha subito una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha ammesso come “evidenti errori da parte del VAR” abbiano giustiziato la Juventus, tagliandola fuori dalla lotta scudetto. Secondo Moggi la favorita per la vittoria finale è un altro suo ex club, il Napoli allenato da Luciano Spalletti.

Frasi al vetriolo che confermano tutta la rabbia della Juventus verso la terna arbitrale scelta dal designatore Rocchi, ritenuta la principale responsabile della cocente sconfitta subita allo Stadium.