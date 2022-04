Ilary Blasi e Chanel: la somiglianza tra le due donne di casa Totti è impressionante

I riflettori del web tornano ad essere concentrati sulla famiglia Totti – Blasi, ma circa la somiglianza tra la moglie dell’ex Capitano della Roma e la sua secondogenita.

Sono state delle settimane veramente molto intense quelle vissute dalla famiglia Totti a seguito delle varie notizie di gossip che sono state pubblicate sul contro dell’ex calciatore e della moglie, facendo riferimento ad una presunta crisi.

Nel frattempo, inoltre, a rubate la scena sono stati anche i figli della coppia, Cristian sempre più star del calcio, Chanel, invece, social star di successo con un grande seguito nella sua pagina Tik Tok. Il tutto però, non finisce qui.

Ilary Blasi e Chanel… identiche

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste settimane troviamo nuovamente Chanel Totti e la madre Ilary Blasi.

A lasciare senza parola è l’incredibile somiglianza tra la conduttrice e la figlia, quasi come fossero delle sorelle, con gli stessi tratti del viso e i capelli biondi a sugellare tale somiglianza.

La confessione di Ilary Blasi sulla figlia

Negli anni, inoltre, Ilary Blasi ha avuto modo di parlare a cuore aperto del rapporto con i figli e che, nel tempo, è diventato sempre più forte che mai anche contro i gossip che hanno investito la loro famiglia, credendo nell’unione della loro famiglia, ignorando le tante notizie pubblicate sul loro conto.

In occasione di una passata intervista rilasciata a Francesca Fagnani, ospite di Belve, Ilary Blasi ha fatto anche una lunga confessione sulla scelta del nome ‘Chanel’ per la sua secondogenita: “Non mi sono pentita di averla chiamata così, una volta gliel’ho chiesto pure a mia figlia se le piacesse il suo nome e mi ha risposto che le fa impazzire da quanto le piace. Io stessa non riuscirei ad immaginarmi Chanel con un altro nome. In famiglia abbiamo un problema con i nomi, anche se Cristian ed Isabel sono più normali dai…”.