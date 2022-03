Atalanta – Le dichiarazioni di Gasperini non lasciano dubbi: “Ecco quando ritornerà”

Il grave infortunio subito da Duvan Zapata ha scombinato i piani dell’Atalanta che si è ritrovata senza il suo centravanti titolare. Le parole di Gasperini sul suo ritorno hanno avuto una forte risonanza tra i tifosi.

Prima di infortunarsi Duvan Zapata era stato l’autentico trascinatore della prima parte di stagione dell’Atalanta. Da quando è out, la Dea sta facendo molta più fatica a trovare la via della rete. I tempi di recupero però stanno procedendo per il verso giusto e Gasperini ha voluto dire la sua in conferenza stampa.

L’anno scorso l’Atalanta ha avuto un grande protagonista, spiccato su tutti gli altri per la differenza fatta nel corso della stagione: Luis Muriel, autore di 26 gol in tutte le competizioni. Invece in questa annata il trascinatore della squadra è stato il suo connazionale e partner d’attacco Duvan Zapata.

L’ex centravanti del Napoli sembrava aver raggiunto la sua definitiva maturazione per essere considerato un top nel suo ruolo, ma un infortunio muscolare e la successiva ricaduta ne hanno minato la continuità. Fino al ventuno dicembre, data del primo stiramento, Zapata aveva messo a segno 12 gol e 7 assist in 23 partite tra Serie A e Champions League.

Con lui in campo, l’Atalanta aveva un punto di riferimento su cui appoggiarsi e concludere le azioni da rete. Il suo infortunio ha rappresentato una brutta gatta da pelare per Gasperini, che non ha praticamente mai potuto contare neanche sul miglior Muriel.

Gasperini scioglie la riserva: non è quello che volevano i tifosi

La Dea in questo momento si trova a 48 punti in classifica, come la Roma e a -1 dalla Lazio, ma con ancora una partita da recuperare contro il Torino. Con una ipotetica vittoria, Gasperini e i suoi sarebbero matematicamente a cinque punti dal quarto posto occupato dalla Juventus. Le partite sono sempre di meno, ma se i bianconeri subissero il contraccolpo dell’eliminazione in Champions League potrebbe riaprirsi la bagarre.

Se ciò dovesse succedere, per l’Atalanta sarebbe fondamentale avere un giocatore decisivo come Zapata in campo. Gasperini qualche giorno fa in conferenza stampa si era definito pessimista sul fatto che l’attaccante colombiano potesse recuperare in tempi utili. “Sta recuperando bene, ci auguriamo che il suo rientro sia vicino. Per ora si allena bene in palestra, dovremo vedere le risposte di quando tornerà in campo” ha esordito il tecnico. Tuttavia non sarà nell’immediato: “Ci auguriamo che il suo rientro sia vicino. Dovremo vedere le risposte di quando tornerà in campo, ma è plausibile poterlo riavere ad aprile e dunque speriamo per l’ultimo mese e mezzo della stagione”. Non è quello che volevano o meglio desideravano i tifosi, ma certamente è meglio di niente. Un rientro a cavallo tra le sfide venete contro Hellas Verona e Venezia. Se così fosse, il centravanti classe ’91 potrebbe essere un’arma in più nelle ultime decisive partite di questa stagione.

I tifosi e Gasperini sperano di ritrovare il prima possibile il loro bomber, capace di trascinare letteralmente la squadra nella parte iniziale dell’anno.