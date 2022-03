Inter, svolta incredibile per il futuro di un top player: è cambiato tutto

Svolta per il futuro di uno dei top player dell’Inter di Simone Inzaghi: il destino del giocatore sembrava segnato, ma ora è cambiato tutto.

Decisione a sorpresa dell’Inter che spiazza i suoi tifosi: il destino di un calciatore nerazzurro è totalmente cambiato rispetto a poche settimane fa.

La stagione dell’Inter è stata caratterizzata da alti e bassi: ora i nerazzurri non sono più padroni del proprio destino in campionato, sono stati eliminati in Champions (nonostante la storica vittoria di Anfield) e hanno una semifinale di ritorno di Coppa Italia da disputare contro il Milan. I trofei rimasti a disposizione, dunque, sono due, anche se la squadra di Inzaghi ne ha già messo uno in bacheca (la Supercoppa vinta contro la Juve).

Oltre al campo, però, il focus è anche sulla programmazione della prossima stagione: l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa con investimenti mirati. Tuttavia, bisogna anche tener conto delle cessioni: in tal senso, una decisione della dirigenza ha sorpreso i tifosi.

Inter, svolta per un top player

L’Inter ha diversi giocatori che potrebbero attirare le attenzioni dei top club europei, ma, negli ultimi mesi, ha cercato di mettersi al riparo da possibili assalti grazie ad una serie di rinnovi contrattuali molto importanti. Lautaro Martinez, Barella, Bastoni (e presto anche Brozovic) sono stati blindati e hanno legato il loro futuro alla maglia nerazzurra.

Ciononostante, ci sono altri punti interrogativi da risolvere in casa Inter. Alcuni giocatori, infatti, hanno il futuro in bilico e potrebbero giocarsi la permanenza nelle ultime e decisive partite della stagione. Intanto, però, un rebus sta avanzando verso la soluzione definitiva: un top player, che sembrava avere un futuro ben definito, potrebbe presto cambiare idea.

È cambiato tutto: finale inaspettato per un titolarissimo

Come anticipato, ci sono dei dubbi da sciogliere. Alcuni calciatori, infatti, hanno una situazione contrattuale che obbliga la dirigenza nerazzurra a prendere una decisione nell’immediato. In particolare, il riferimento è diretto ad Handanovic e Perisic.

Entrambi sono dei senatori dello spogliatoio nerazzurro e godono della totale fiducia di Inzaghi, anche se la società ha già regalato all’allenatore dei sostituti (Onana e Gosens).

Se per il primo c’è una sorta di tacito accordo per incontrarsi a fine stagione e valutare lo scenario, per il secondo c’è una certa fretta. Perisic, infatti, è ancora un top nel suo ruolo e garantisce un rendimento ad alto livello: per questo motivo, ha avanzato delle richieste elevate per rinnovare il proprio accordo. I dialoghi sono iniziati in inverno, ma le parti si sono ritrovate più distanti del previsto e si sono date appuntamento in primavera, lasciandosi così la libertà di guardarsi intorno.

Ormai sembrava quasi impossibile colmare la distanza fra domanda e offerta, ma, con sorpresa, ora il rinnovo si sta avvicinando sempre di più. La trattativa sta avanzando per un rinnovo biennale (quindi scadenza nel 2024) con ingaggio di circa €5 milioni. L’Inter spera di convincere Perisic, che comunque vorrebbe rimanere in nerazzurro.

Ad ora, dunque, la permanenza di Perisic all’Inter sta diventando sempre più probabile. Niente di già definito, ma i discorsi proseguono e presto si potrebbe trovare l’intesa definitiva.