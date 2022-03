La reggia di Ciro Immobile: quella stanza stupisce tutti

Ciro Immobile la moglie di Jessica Malena sono protagonisti dell’attenzione dei media grazie alla loro bellissima casa, negli anni diventata anche il perfetto nido della loro famiglia… qui dove è presente una stanza che ognuno di noi verrebbe in casa propria.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere Ciro Immobile mettersi in gioco numerose volte in campo, soprattutto con indosso la maglia della Lazio raggiungendo successi da record, tutti vissuti con al suo fianco alla moglie Jessica Malena.

Non a caso, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la vita privata di Ciro Immobile e della moglie, con particolare attenzione alla loro casa… scopriamo insieme perché.

Ciro e Jessica Malena oggi

Sono trascorsi molti anni dal momento in cui Ciro Immobile ha incontrato Jessica Malena, insieme alla quale è convolato a nozze nel 2014 diventando padre per ben tre volte di Michela, Giorgia e Mattia venuto al mondo pochissimi anni fa.

Da diverso tempo a questa parte l’attaccante della Lazio vive nei pressi di Roma, città di riferimento scelta insieme alla moglie per meglio conciliare gli impegni lavorativi di entrambi, come gli allenamenti e la carriera da social influencer intrapresa da Jessica Malena.

Essendo una famiglia sostanzialmente numerosa, Ciro Immobile e Jessica Malena hanno scelto per loro una grande casa, caratterizzata da una zona living con ampie finestre che ne permettono l’ingresso in toto della luce, mettendo in risalto il pavimento in marmo bianco e i dettagli in colore scuro che vanno ad arricchire l’abitazione. Il tutto, però, non finisce di certo qui.

Quella stanza che tutti vorremmo in casa

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo una stanza che si trova nella casa di Ciro Immobile e che tutti vorremmo in casa… soprattutto dopo le restrizioni imposte dal Covid-19.

Nascosta nei meandri di casa Immobile, mai mostrata sui social, si troverebbe una bellissima sala cinema, privata e caratterizzata da divani rossi. Una stanza home visione che l’attaccante condivide con la propria famiglia, qui dove si concedono numerose serate rilassanti in totale intimità.