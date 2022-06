Atalanta – Sirene estere per uno dei pezzi più importanti della squadra: la tentazione è fortissima

Uno dei pezzi pregiati dell’undici di Gasperini potrebbe fare le valigie dopo un’ottima stagione in nerazzurro.

Uno degli elementi più positivi dell’ultima stagione dell’Atalanta di Gasperini potrebbe essere ceduto in questa finestra di mercato.

Si tratta di Teun Koopmeiners, centrocampista mancino olandese arrivato lo scorso anno dall’AZ Alkmaar, squadra in cui è cresciuto insieme al fratello minore Peer, per circa 14 milioni di euro.

Dopo un primo periodo di adattamento, Teun si è preso il centrocampo nerazzurro, giocando in totale 45 partite in tutte le competizioni e segnando 4 gol. Numeri sicuramente minori di quelli registrati la stagione precedente in Eredivisie, dove con l’AZ aveva realizzato la bellezza di 15 gol, tantissimi per un centrocampista.

In ogni caso le prestazioni dell’olandese sono state ottime e si è saputo adattare subito al calcio italiano. Con la doppietta alla Sampdoria è anche diventato il primo olandese dai tempi di Wesley Sneijder a segnare due gol nella stessa partita (il numero 10 interista lo aveva fatto nell’aprile 2012 contro l’Udinese).

Le sue importanti prestazioni hanno attirato l’attenzione di tanti top club europei, che vorrebbero accaparrarsi il classe ’98, scatenando una vera e propria asta di mercato.

Due le pretendenti al trono: sarà un braccio di ferro caldissimo

Sulle tracce del giocatore sono finite Ajax e Red Bull Lipsia. I lanceri sono freschi di vittoria del campionato, ed hanno salutato Erik ten Hag, accasatosi al Manchester United, affidando la panchina ad Alfred Schreuder, ex allenatore del Club Bruges.

I tedeschi hanno terminato al quarto posto il loro campionato di Bundesliga, sfiorando anche la finale di Europa League, venendo eliminati dai Rangers e dopo aver eliminato proprio l’Atalanta di Gasperini.

Per Koopmeiners quella dell’Ajax sarebbe l’opportunità per tornare in Olanda, nonostante si tratti di una squadra rivale di quella in cui è cresciuto calcisticamente e non solo. Quella del Lipsia sarebbe invece la chance per mettersi alla prova in un altro grande campionato europeo.

L’Atalanta lo valuta almeno 30 milioni, cioè praticamente il doppio rispetto a quanto pagato lo scorso anno per prelevarlo proprio dall’Olanda. Gasperini però non sembra volersi privare del forte mancino, e dunque sarà difficile vederlo andare via in questa finestra di mercato, dopo appena una stagione in nerazzurro. Certo se le offerte dovessero farsi insistenti e golose la Dea potrebbe anche scegliere di vendere ed investire quei soldi sul mercato, per regalare a al suo tecnico un altro centrocampista dagli ottimi colpi. Vedremo come evolverà la situazione e se Teun lascerà l’Italia.