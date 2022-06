Atalanta, Gasperini inizia la rivoluzione: addio a un senatore

Gian Piero Gasperini ha appena iniziato la sua rivoluzione in vista della prossima stagione: a salutare l’Atalanta sarà un nome eccellente, i tifosi sono sconvolti.

L’Atalanta deve voltare pagina dopo il deludente campionato appena concluso. Gasperini ha le idee chiare e ha chiesto al club la cessione di uno dei suoi fedelissimi.

Dopo diverso tempo ai vertici della classifica di Serie A, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha vissuto la prima vera annata complicata dall’arrivo in panchina dell’ex tecnico del Genoa. Tuttavia, l’ottavo posto finale non può essere considerato un fallimento visto l’andamento di tutta la stagione dei bergamaschi: ecco perché.

L’Atalanta a inizio campionato era pronosticata tra l’accesso in Champions League e quello in Europa League, ma non per gli effettivi valori rispetto alle concorrenti, bensì per quello che la squadra aveva dimostrato nel recente passato. Tanto è che la Dea aveva iniziato bene la sua stagione, vincendo partite difficili come quelle in trasferta contro Juventus e Napoli, e andando vicino a un clamoroso passaggio agli ottavi di Champions League. Al termine del girone d’andata, la squadra di Gasperini occupava stabilmente il quarto posto in classifica.

Poi è arrivato gennaio, mese in cui l’Atalanta ha perso due dei suoi migliori giocatori: Gosens, ceduto all’Inter, e Zapata per infortunio. A questi si sono aggiunti i problemi fisici di un po’ tutti gli uomini della difesa, l’indisponibilità di Ilicic e rinforzi dal mercato non all’altezza. Tutto ciò ha portato a un importante calo fisico della squadra, che nonostante questo ha eliminato Olympiacos e Bayer Leverkusen in Europa League, andando a un passo dalla semifinale.

Il giocatore non rientra più nei piani dell’Atalanta: è ufficialmente sul mercato

Insomma, tante difficoltà che non hanno permesso all’Atalanta di performare al meglio come nelle passate stagioni. Nonostante l’annata comunque deludente, Gian Piero Gasperini e la nuova proprietà americana capeggiata da Stephen Pagliuca hanno deciso di proseguire insieme. L’obiettivo è di riaprire un ciclo e, per forza di cose, alcuni giocatori della vecchia guardia saranno ceduti. Il primo messo sul mercato dalla Dea è uno dei giocatori più valorizzati da Gasperini: Hans Hateboer.

L’esterno destro olandese, prelevato nel gennaio del 2017 dal Groningen per appena 1 milione di euro, non rientra più nei piani per il futuro. Dopo tanti anni in cui ha sempre dato il suo importante contributo anche in fase offensiva, in questa stagione (complice anche il grave infortunio di inizio anno) il tabellino segna 0 gol e 0 assist. La sua valutazione di mercato è di 16 milioni di euro ma l’Atalanta sarebbe disposta a cederlo anche per una cifra inferiore. Hateboer interessa ad alcune squadre di Serie A ma non è da escludere l’ipotesi che, all’età di 28 anni, voglia provare una nuova esperienza all’estero.

Gli stimoli non sono più quelli dei primi anni: Hateboer e l’Atalanta si lasceranno di comune accordo e con il benestare di Gasperini.