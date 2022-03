Atalanta, la polemica pesantissima di Gasperini: coinvolti anche i tifosi

Gasperini certamente non le manda a dire e quello che è accaduto ha suscitato una pesante polemica che ha coinvolto anche i tifosi: le sue parole hanno sconvolto l’ambiente.

L’Atalanta ha vinto in casa contro il Bayer Leverkusen in Europa League per 3 a 2, ma Gasperini ha acceso le polemiche su una situazione ricorrente di cui è stata vittima la sua squadra.

L’Atalanta ha vinto per 3-2 contro il Bayer Leverkusen in Europa League grazie ai gol di Malinovksyi e Muriel (doppietta). La Dea ha giocato un grandissimo match, sfiorando addirittura il poker. Ma quando meno se l’aspettava è arrivata la beffa del secondo gol dei tedeschi, che ha in parte amareggiato i bergamaschi che meritava di chiudere con una differenza reti maggiore.

In Germania la squadra di Gasperini avrà due risultati a disposizione e farà di tutto per evitare la rimonta del club tedesco nella gara di ritorno che si disputerà tra sette giorni.

Le parole di Gasperini scuotono i tifosi

Gasperini si è detto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, che hanno vinto contro un avversario ostico. Tuttavia, recrimina l’occasione persa di chiudere la gara con più gol di scarto, dato che i suoi hanno avuto più occasioni per calare il poker e chiudere il discorso qualificazione.

Per quanto riguarda il campionato l’Atalanta è spesso inciampata in più occasioni, ma per l’allenatore della Dea non bisogna farne un caso, in quanto non è stata l’unica a perdere punti nelle ultime giornate di campionato. Ha inoltre ringraziato la squadra per la mentalità che mostra di partita in partita e per restare sempre fedele a se stessa.

Polemica accesissima, la situazione è molto grave

Gasperini ha anche acceso le polemiche per quanto riguarda l’arbitraggio di cui spesso l’Atalanta si è ritrovata vittima. L’allenatore ha affermato che, se spesso non si è fatto risultato, non è sempre stata colpa della squadra, ma degli episodi a sfavore che hanno subito.

Il tecnico non ha avuto peli sulla lingua nel dire ciò pensa per quanto riguarda l’arbitraggio: “Mi riferisco a tutte le situazioni create in campo nelle ultime gare: gol tolti gol messi, rigori tolti rigori messi. Abbiamo incontrato anche un calendario durissimo, c’è stato pure il Covid e con un attacco spuntato”. Ha inoltre aggiunto che nei loro confronti non c’è stato lo stesso rispetto. Alcuni impegni sono stati infatti clamorosamente cancellati rispetto a quelli di altre squadre: “Dobbiamo reagire con le nostre capacità, ma quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo”. Le sue dichiarazioni hanno coinvolto ovviamente anche i tifosi che si sono schierati dalla sua parte. Sui social riecheggiano le dichiarazioni del tecnico, supportate dai sostenitori della Dea convinti anch’essi che la loro squadra non sia trattata al pari delle altre in questo campionato.